Otorgaron un prestigioso premio al escritor argentino Alberto Manguel

El prolífico ensayista, traductor y bibliófilo argentino Alberto Manguel ha sido galardonado con el Premio de la Biblioteca Nacional de Francia (BnF) 2026 en reconocimiento al conjunto de su trayectoria literaria. La entrega de la distinción tuvo lugar el lunes, durante la gala anual de mecenas de la BnF, cita destinada a recaudar fondos para el enriquecimiento y la preservación del patrimonio documental de la institución. El organismo destacó que el reconocimiento homenajea una trayectoria singular, que encarna la apertura y el diálogo intercultural con el patrimonio bibliográfico mundial.
La convocatoria del galardón adquiere una significación especial tras el fallecimiento, el 12 de junio, de Jean-Claude Meyer, presidente del Cercle de la BnF y fundador de la distinción, quien participó activamente en las deliberaciones previas que determinaron a los premiados de este año. El premio, de € 10.000 (U$S 11.300), recompensa tradicionalmente el conjunto de la obra de un autor vivo de lengua francesa. Pero siguiendo el impulso de Meyer, este año la institución decidió otorgarlo a un escritor extranjero, en la medida de que parte de su obra haya sido traducida al francés y que su trabajo dé testimonio de vínculos estrechos con Francia y su cultura.
Figura imprescindible de las letras hispanoamericanas y de la ensayística contemporánea sobre la cultura escrita, el intelectual argentino ostenta un vínculo indisoluble con la gran tradición literaria de nuestro país, habiendo ejercido en su juventud como lector de Jorge Luis Borges cuando este ya estaba ciego. Manguel, que dirigió la Biblioteca Nacional de la Argentina entre 2016 y 2018, cuenta con una extensa producción traducida a decenas de idiomas, entre la que destacan referentes indispensables como Una historia de la lectura (Alianza Editorial, 1997). El recorrido del autor argentino, distinguido anteriormente con reconocimientos de relevancia internacional como el Premio Médicis Extranjero en 1998, el Premio Formentor de las Letras en 2017 o el Premio Gutenberg en 2018, incluye su paso por la cátedra «Europa: lenguas y literaturas» en el Collège de France entre 2021 y 2022. En la actualidad encabeza en Lisboa el Espaço Atlântida: Centro de Estudos da História da Leitura.
Patti Smith
La institución francesa también otorgó un premio especial a la escritora, poética y creadora multidisciplinaria estadounidense Patti Smith. La influyente creadora neoyorquina recibe la distinción especial por una sólida producción que entrelaza la poesía, la música, las artes plásticas y la literatura desde los años 70. La autora de álbumes capitales del rock y de obras autobiográficas alabadas por la crítica como Éramos unos niños (Lumen, 2010), galardonada con el National Book Award, o M Train (Lumen, 2016), mantiene una histórica afinidad con la tradición poética francesa mediante figuras como Arthur Rimbaud o Marcel Proust.