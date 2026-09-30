Otorgaron un prestigioso premio al escritor argentino Alberto Manguel

Figura imprescindible de las letras hispanoamericanas y de la ensayística contemporánea sobre la cultura escrita, el intelectual argentino ostenta un vínculo indisoluble con la gran tradición literaria de nuestro país, habiendo ejercido en su juventud como lector de Jorge Luis Borges cuando este ya estaba ciego. Manguel, que dirigió la Biblioteca Nacional de la Argentina entre 2016 y 2018, cuenta con una extensa producción traducida a decenas de idiomas, entre la que destacan referentes indispensables como Una historia de la lectura (Alianza Editorial, 1997). El recorrido del autor argentino, distinguido anteriormente con reconocimientos de relevancia internacional como el Premio Médicis Extranjero en 1998, el Premio Formentor de las Letras en 2017 o el Premio Gutenberg en 2018, incluye su paso por la cátedra «Europa: lenguas y literaturas» en el Collège de France entre 2021 y 2022. En la actualidad encabeza en Lisboa el Espaço Atlântida: Centro de Estudos da História da Leitura.