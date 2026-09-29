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Scaloni liberará a Leonel Flores para que juegue con Boca ante Unión

El juvenil estará con la Selección Argentina para el amistoso frente a Bolivia y después dejará momentáneamente la concentración. El viernes quedará disponible para Rodolfo Arruabarrena y luego regresará a Ezeiza.

Leonel Flores, delantero de Boca.
Leonel Flores, delantero de Boca.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Scaloni liberará al juvenil Leonel Flores de la Selección este viernes para que juegue con Boca ante Unión en La Bombonera por la fecha 11 del Clausura.
  • Sin pedido previo de Boca, la AFA habilitó el permiso ante la lesión de Tomás Aranda. El atacante jugará el miércoles ante Bolivia y luego volverá al predio de Ezeiza.
  • El acuerdo otorga una solución táctica clave a Rodolfo Arruabarrena y ratifica la predisposición del cuerpo técnico nacional para coordinar calendarios con los clubes.
Resumen generado con IA

Lionel Scaloni tomó una decisión que representa un alivio para Boca. El entrenador de la Selección resolvió liberar a Leonel Flores después del primer amistoso de la fecha FIFA para que pueda disputar el partido frente a Unión de Santa Fe por la fecha 11 del Torneo Clausura.

Flores permanecerá concentrado con el seleccionado para el encuentro de este miércoles contra Bolivia en Córdoba. Una vez terminado el compromiso, abandonará momentáneamente la delegación y se sumará a Boca para quedar disponible para el duelo del viernes en La Bombonera.

Después de jugar con el “Xeneize”, el juvenil deberá regresar al predio de Ezeiza y reincorporarse al plantel argentino.

“Los futbolistas Tomás Palacios y Leonel Flores serán liberados para afrontar los compromisos con sus clubes. El primero lo hará hoy por la tarde y el segundo luego del amistoso con Bolivia. Volverán a Ezeiza luego de sus partidos”, informó la AFA.

Boca no había solicitado la liberación

La determinación fue tomada directamente por Scaloni. La dirigencia de Boca no había realizado ninguna gestión formal para solicitar que Flores fuera liberado durante la fecha FIFA.

El calendario permitió encontrar una ventana para que pueda participar en ambos compromisos. Después de enfrentar a Bolivia, Argentina jugará el sábado frente a Burkina Faso en el Monumental y posteriormente cerrará su serie de amistosos el martes 3 de octubre contra Benín.

Como Boca-Unión quedó ubicado entre los dos primeros encuentros de la Selección, el cuerpo técnico consideró posible autorizar su salida y posterior regreso.

La noticia supone además una solución para Rodolfo Arruabarrena, especialmente después de la lesión de Tomás Aranda. Si no aparece ningún inconveniente, Flores será titular frente al conjunto santafesino.

No será la primera vez que Scaloni adopte una medida similar con el juvenil. El entrenador ya le había permitido dejar momentáneamente la concentración para viajar a Rosario y disputar con Boca un encuentro decisivo frente a Racing por la Copa Argentina.

Ahora, Flores volverá a dividir su semana entre ambos equipos: primero estará con la Selección ante Bolivia, después jugará con Boca y finalmente regresará a Ezeiza.

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