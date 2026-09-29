¿Qué dijo Scaloni sobre la posibilidad de dirigir River?

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni desmintió contactos para dirigir a River Plate en 2027 y ratificó su compromiso con la Selección Argentina hasta que venza su contrato el 31 de diciembre.
- Las versiones surgieron tras la renuncia de Eduardo Coudet en River, donde Leonardo Ponzio asumió de forma interina mientras la AFA negocia renovar el vínculo de Scaloni.
- Descartado Scaloni, la dirigencia millonaria deberá definir a su nuevo DT para enero, mientras el técnico campeón del mundo evalúa extender su ciclo en la Selección.
Lionel Scaloni desmintió categóricamente las versiones que lo vinculaban con River para convertirse en entrenador del equipo a partir de 2027. El actual técnico de la Selección Argentina aseguró que nadie de la dirigencia del “Millonario” se comunicó con él y ratificó que su prioridad continúa siendo el conjunto nacional.
“Los rumores son rumores, a mí nadie me ha hablado. Como siempre he dicho, hasta el 31 de diciembre voy a estar acá y no voy a escuchar absolutamente a nadie. En este caso, lo de River no es cierto, nadie me contactó”, aseguró Scaloni.
El nombre del entrenador había aparecido entre las versiones alrededor del futuro banco de River después de la renuncia de Eduardo Coudet. Sin embargo, Scaloni descartó cualquier tipo de negociación o acercamiento.
“Son rumores, conmigo nadie habló”, insistió.
Scaloni y su continuidad en la Selección Argentina
El futuro del entrenador todavía debe resolverse. Su contrato con la AFA finaliza el 31 de diciembre y ya tiene sobre la mesa una propuesta para extender su vínculo con la Selección.
Por el momento, las conversaciones se encuentran en una etapa inicial y Scaloni mantiene el foco en los próximos amistosos del equipo.
“La predisposición está de las dos partes, pero recién empezamos a hablar”, explicó sobre las negociaciones para renovar.
El entrenador, de todas maneras, nunca descartó la posibilidad de trabajar en algún momento en un club del fútbol argentino. En una entrevista anterior había dejado abierta esa puerta. “Si en algún momento me toca dirigir en Argentina, ¿por qué no? No habría problema”, expresó.
River busca entrenador para 2027
El escenario en Núñez quedó abierto después de la salida de Coudet. Leonardo Ponzio asumió interinamente la conducción del primer equipo y estará al frente durante lo que resta de la temporada.
Mientras tanto, River analiza quién será el encargado de asumir definitivamente el puesto a partir de enero.
Scaloni, por ahora, quedó afuera de cualquier especulación concreta por sus propias palabras. No recibió contactos de River y continuará concentrado en la Selección mientras comienzan las negociaciones para definir su futuro después del 31 de diciembre.