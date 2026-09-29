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Yerba Buena lanza “Guardianes de las Yungas”: cómo participar del programa de formación

La iniciativa busca fortalecer el vínculo de la comunidad con este territorio a través del conocimiento y la interpretación ambiental.

Yerba Buena lanza “Guardianes de las Yungas.
Yerba Buena lanza “Guardianes de las Yungas.
Hace 14 Min

Resumen para apurados

  • Yerba Buena lanzó este martes "Guardianes de las Yungas", un programa abierto para capacitar a la comunidad en interpretación ambiental y turismo en el ecosistema tucumano.
  • Articulada con la UNT, la capacitación durará seis semanas y combinará teoría con salidas de campo a reservas como Horco Molle, sin necesidad de contar con experiencia previa.
  • Quienes completen el curso certificarán como Intérpretes Ambientales, lo que impulsará nuevos circuitos turísticos sostenibles y el cuidado de los senderos locales.
Resumen generado con IA

La Municipalidad de Yerba Buena informó este martes que pondrá en marcha “Guardianes de las Yungas”, un programa de formación en interpretación ambiental y cultural destinado a personas de todas las edades que busca fortalecer el conocimiento y la valoración de las Yungas tucumanas, al mismo tiempo que genera nuevas oportunidades de formación y participación en la actividad turística local.

El programa es impulsado por la Dirección de Turismo, la Jefatura de Gabinete -a través del área de Internacionalización- y la Secretaría de Ambiente, en articulación con la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo de la Universidad Nacional de Tucumán y el Instituto de Ecología Regional.

Las Yungas constituyen uno de los ecosistemas de mayor diversidad biológica de la Argentina y atraviesan distintos sectores del territorio tucumano. En este contexto, Yerba Buena funciona como una de las principales puertas de entrada a este ambiente, con una importante presencia de vecinos y visitantes que utilizan sus senderos y espacios naturales para actividades como trekking, mountain bike y caminatas.

A partir de esta realidad, “Guardianes de las Yungas” busca fortalecer el vínculo de la comunidad con este territorio a través del conocimiento y la interpretación ambiental. El programa propone brindar herramientas para conocer la biodiversidad, la historia, el patrimonio y las características de este ecosistema, y para transmitir esos conocimientos a quienes recorren estos espacios.

Formación para conocer y valorar las Yungas

La capacitación comenzará el 13 de octubre de 2026 y se desarrollará de manera presencial durante seis semanas, con encuentros los martes y jueves, de 17 a 19.

La propuesta no requiere experiencia previa en turismo ni en ciencias naturales y combinará instancias teóricas, salidas de campo y prácticas. Durante el programa se abordarán contenidos vinculados con las ecorregiones argentinas y las Yungas, flora, fauna y hongos, geología, patrimonio cultural e histórico, interpretación ambiental, comunicación y manejo de grupos, seguridad y primeros auxilios y gestión turística sostenible.

También se realizarán instancias prácticas en espacios como Percy Hill, el Jardín Botánico Horco Molle y la Reserva Experimental Horco Molle, además de ejercicios destinados al diseño y conducción de recorridos interpretativos.

El objetivo es brindar herramientas para interpretar y comunicar el patrimonio natural y cultural de las Yungas, promoviendo al mismo tiempo un uso responsable de los senderos y espacios naturales.

Formación, turismo y ambiente

Como parte del cierre del programa, los participantes podrán poner en práctica los conocimientos adquiridos a través de una experiencia interpretativa ante visitantes reales, en el marco de actividades gestionadas por el municipio.

Quienes cumplan con los requisitos establecidos recibirán la certificación municipal como Intérprete Ambiental de Yerba Buena. Para acceder al certificado será requisito contar con el 100 % de asistencia a las clases. De esta manera, el programa busca fortalecer la oferta turística vinculada con la naturaleza y generar nuevos circuitos y experiencias interpretativas en Yerba Buena, la Reserva de Horco Molle y otros sectores de las Yungas con potencial turístico.

Inscripciones

Las personas interesadas en participar podrán completar el formulario de inscripción online. El registro permitirá conocer el interés de la comunidad en formar parte de la propuesta y, posteriormente, la Municipalidad confirmará la inscripción por correo electrónico.

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