Yerba Buena lanza “Guardianes de las Yungas”: cómo participar del programa de formación

Quienes cumplan con los requisitos establecidos recibirán la certificación municipal como Intérprete Ambiental de Yerba Buena. Para acceder al certificado será requisito contar con el 100 % de asistencia a las clases. De esta manera, el programa busca fortalecer la oferta turística vinculada con la naturaleza y generar nuevos circuitos y experiencias interpretativas en Yerba Buena, la Reserva de Horco Molle y otros sectores de las Yungas con potencial turístico.