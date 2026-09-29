La ciudad de Yerba Buena firmó un acuerdo con la UNT: los detalles

Según la Municipalidad, el plan se sumará a medidas que ya se aplican, como la semaforización, los giros libres y las calles de mano única. El jefe municipal vinculó el plan con el nuevo código de ordenamiento urbano, elaborado, según dijo, con el aporte de vecinos, arquitectos y desarrolladores. Entre sus puntos, mencionó que las manzanas no podrán superar los 250 metros de largo, que los grandes emprendimientos deberán donar calles y que la altura máxima será de planta baja más cuatro pisos. Macchiarola sostuvo que la mayoría de los vecinos quiere una ciudad jardín, residencial, deportiva y tranquila, pero advirtió que tampoco hay que temerles a los emprendimientos privados. “Es muy difícil comprar, es muy difícil construir y es muy difícil alquilar en Yerba Buena”, describió. Por eso, dijo, los hijos y nietos de muchas familias terminan mudándose a otras ciudades.