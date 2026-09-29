La ciudad de Yerba Buena firmó un acuerdo con la UNT: los detalles

En una ciudad que tuvo un crecimiento demográfico excepcional en los últimos años, y donde las calles angostas y los barrios privados cortan la continuidad de la circulación, el planeamiento urbano se vuelve clave para la vida cotidiana de sus habitantes. Por eso, la Municipalidad de Yerba Buena recurrió a la universidad en busca de soluciones basadas en la investigación y el conocimiento profesional. Ayer por la mañana, el intendente Pablo Macchiarola y el decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la UNT, Roberto Gómez López, firmaron en el Jardín Botánico Parque Percy Hill un acta acuerdo para elaborar un plan estratégico de movilidad.
“Nosotros, como gobierno municipal, nos nutrimos de la sabiduría, de la expertise de la facultad”, expresó Macchiarola. El intendente describió una ciudad de poco más de 25.000 domicilios y explicó que el objetivo es un plan de movilidad urbana que le aporte fluidez y dinámica a la circulación.
El decano valoró que el municipio haya consultado a la universidad. “Muchas veces, a niveles políticos, se toman decisiones sin recurrir quizá a la consulta de los entes apropiados”, planteó. Sin embargo, evitó adelantar conclusiones: aunque reconoció síntomas evidentes, como la congestión, explicó que el diagnóstico quedará en manos de los especialistas.
Ampliar la mirada
Según explicó la arquitecta Irene Ferreira, secretaria de Extensión de la FAU, el municipio llegó a la primera reunión con inquietudes centradas en la fluidez vehicular. La respuesta de los técnicos fue ampliar la mirada. “Lo que se mueven son personas”, expresó la profesional. Y detalló que esas personas tienen necesidades cotidianas de desplazamiento que resuelven de muchas maneras: en auto o camioneta, pero también en colectivo, en bicicleta, en moto o a pie. “No se puede trabajar la movilidad si no se piensa de manera integral”, advirtió.
La doctora arquitecta Inés González Alvo, del Instituto de Planeamiento y Desarrollo Urbano (IPDU) de la facultad, explicó que el instituto tiene un grupo dedicado específicamente a movilidad y transporte. La propuesta avanzará por etapas: “Empezaríamos por una fase diagnóstica de la situación antes de poder hacer algún esquema propositivo”, precisó la arquitecta.
Según la Municipalidad, el plan se sumará a medidas que ya se aplican, como la semaforización, los giros libres y las calles de mano única. El jefe municipal vinculó el plan con el nuevo código de ordenamiento urbano, elaborado, según dijo, con el aporte de vecinos, arquitectos y desarrolladores. Entre sus puntos, mencionó que las manzanas no podrán superar los 250 metros de largo, que los grandes emprendimientos deberán donar calles y que la altura máxima será de planta baja más cuatro pisos. Macchiarola sostuvo que la mayoría de los vecinos quiere una ciudad jardín, residencial, deportiva y tranquila, pero advirtió que tampoco hay que temerles a los emprendimientos privados. “Es muy difícil comprar, es muy difícil construir y es muy difícil alquilar en Yerba Buena”, describió. Por eso, dijo, los hijos y nietos de muchas familias terminan mudándose a otras ciudades.
El futuro de la ciudad
Los especialistas de la FAU y el municipio remarcaron que Yerba Buena no puede pensarse aislada: forma parte del área metropolitana y recibe y envía flujos diarios hacia otros municipios y comunas. Macchiarola contó que fue el propio decano quien planteó, en una reunión previa, que trabajar solo sobre Yerba Buena sería insuficiente. En ese sentido, mencionó a Cebil Redondo, Tafí Viejo, El Manantial, San Pablo y San Miguel de Tucumán. Su aspiración, dijo, es que la Legislatura cree por ley una zona metropolitana.
El acuerdo también abre la puerta a otros proyectos. Según el intendente, la facultad elaborará los lineamientos de un futuro museo de los héroes de Malvinas en un terreno de calle Lamadrid, cedido por el municipio a los veteranos.
El acta es un marco general del que se desprenderán convenios específicos. Ferreira explicó que para cada tema “se forman comisiones de trabajos específicos con expertos”, que definirán el procedimiento, y que ambas instituciones fijarán plazos y prioridades para darle continuidad al trabajo.
Natalia Czytajlo, secretaria de Investigación de la FAU e integrante del IPDU, subrayó que el acuerdo busca articular las distintas funciones de la facultad (docencia, investigación, desarrollo tecnológico y extensión) con el municipio y otras entidades del medio, en trabajos de corto, mediano y largo plazo.