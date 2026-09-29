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El tenso cruce entre la "Negra" Vernaci y Germán Martitegui en "MasterChef Celebrity"

La participante no se quedó callada ante una crítica del jurado durante el primer programa del reality de Telefe. El momento terminó con un tenso intercambio que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

MASTERCHEF CELEBRITY. El tenso cruce entre la Negra Vernaci y Martitegui protagonizaron un tenso cruce.
MASTERCHEF CELEBRITY. El tenso cruce entre la "Negra" Vernaci y Martitegui protagonizaron un tenso cruce.
Hace 16 Min

Resumen para apurados

  • Elizabeth Vernaci y Germán Martitegui protagonizaron un tenso cruce en el debut de MasterChef Celebrity por Telefe, tras una dura crítica gastronómica del jurado.
  • La discusión escaló durante la devolución de un plato de merluza, cuando el chef cuestionó el trabajo en equipo y le pidió silencio recordándole que "esto no es radio".
  • La pelea se viralizó rápidamente en redes sociales, dividiendo a la audiencia y anticipando una temporada con alta fricción entre las figuras del certamen culinario.
Resumen generado con IA

Elizabeth "La Negra" Vernaci y Germán Martitegui protagonizaron un fuerte cruce durante el debut de MasterChef Celebrity. La participante reaccionó ante una crítica del jurado y el tenso intercambio terminó viralizándose en las redes sociales.

Al momento de la devolución del plato que habían elaborado, se produjo tal vez el momento más tenso del primer programa. Frente a la merluza con puré de zanahoria y cremoso de papa y espinaca, la Negra intentó explicar qué se habían propuesto hacer con su coequiper.

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"Es una galaxia que tiene polvo cósmico alrededor, que son las zanahorias", comenzó describiendo la participante. Al ver la cara extraña que ponía Martitegui, la Negra lanzó su primer dardo: "Ponele voluntad".

"Por favor, señor chef", sumó Vernaci, bajando un cambio al darse cuenta de que se estaba pasando. "Yo tengo toda la mejor voluntad del mundo", replicó el jurado.

La devolución avanzó hasta que Germán se refirió al conflicto que había notado entre las dos compañeras de equipo.

"La cocina es un trabajo en equipo. Si el equipo no funciona y se pelea, no puede haber un buen plato", explicó.

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"Ya pasó toda la pelea. Venís con todo una cosa antigua. Lore viejo", coincidieron las dos participantes en los inserts de la charla posterior. Y agregó al respecto la conductora de radio: "No quiero una lección de vida. Quiero aprender a cocinar".

"No es radio esto igual": la frase que desató la reacción

"Me gusta mucho que representaron la galaxia con el puré de zapallo, eso me gustó. Me parece que el puré está bien aunque no está a la altura de los purés de MasterChef todavía", continuó Martitegui.

Y continuó: "El punto del pescado también está bien. Es completamente inentendible y coincido en que es una nebulosa la parte esta del puré, innecesario, intrascendente".

En ese momento, La Negra ensayó una explicación que fue interrumpida por Martitegui con una frase que elevó todavía más la tensión: "No es radio esto igual".

Ante esas palabras, la participante no pudo disimular su fastidio y preguntó en tono amenazante: "¿Cómo?".

El chef insistió: "Que no es radio esto igual".

Ya indignada, Vernaci lanzó: "¿Y qué tiene que ver?".

"¿Podés hacer una pausa así yo puedo dar mi devolución?", retrucó el jurado.

"¡Perdón! ¡Así, venimos!", expresó con furia Vernaci ante la mirada atenta del resto de los participantes, los miembros del jurado y la conductora Wanda Nara, que no quiso entrometerse en la discusión.

"¿Qué te pasa, Germán? dale", insistió Elizabeth Vernaci, sorprendida por la reacción del chef.

Enseguida, el momento del cruce entre La Negra y Martitegui en MasterChef Celebrity se viralizó y generó todo tipo de comentarios en las redes sociales, con voces a favor y en contra de los protagonistas.

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