Masterchef Celebrity y Otro día perdido: qué programa midió más en la batalla por el rating

La edición 2026 de Masterchef Celebrity tiene un total de 24 participantes. Doce de ellos empezaron a competir en la gala de este lunes. Alejandro Lerner, Martín Campi, la “China” Ansa, Elizabeth Vernaci, Mike Amigorena, Edith Hermida, Nicolás Montero, Luciana Geuna, Luck Ra, Morena Beltrán, Nazareno Casero y Paula Trápani ya mostraron sus primeros platos. El resto lo hará este martes por la noche.