Masterchef Celebrity y Otro día perdido: qué programa midió más en la batalla por el rating

Resumen para apurados
- Este lunes, Telefe lideró el prime time televisivo argentino con el estreno de Masterchef Celebrity, alcanzando 14,5 puntos de rating y superando ampliamente a El Trece.
- Con la conducción de Wanda Nara, el reality culinario superó los 5,2 puntos de Otro día perdido en El Trece, durante una gala donde compitieron los primeros 12 de 24 famosos.
- Con este debut exitoso, Telefe consolida su dominio en la audiencia nocturna de cara a la segunda gala del certamen, que presentará al resto de los participantes.
Este lunes Telefe volvió a sacar a relucir su caballo de batalla con el estreno de la nueva temporada de Masterchef Celebrity. Ubicado en la grilla del prime time, el reality se enfrentó a los demás programas bandera de los principales canales de televisión. La nueva apuesta de Wanda Nara logró con éxito superar los dos dígitos.
La edición 2026 de Masterchef Celebrity tiene un total de 24 participantes. Doce de ellos empezaron a competir en la gala de este lunes. Alejandro Lerner, Martín Campi, la “China” Ansa, Elizabeth Vernaci, Mike Amigorena, Edith Hermida, Nicolás Montero, Luciana Geuna, Luck Ra, Morena Beltrán, Nazareno Casero y Paula Trápani ya mostraron sus primeros platos. El resto lo hará este martes por la noche.
El rating de Masterchef y Otro día perdido
El inicio del reality conducido por Nara estaba anunciado a las 22:15 por Telefe y HBO Max. A las 22:19 comenzó la transmisión con 10,5 puntos de rating que quedaron del fin de Popstars. A los minutos, ascendió a 13 puntos con la presentación de los concursantes. A las 22:39 , tocó su punto máximo de rating con 14,5 puntos.
En paralelo, Es mi sueño, en El Trece, el competidor directo de Telefe, cerró la transmisión en unos modestos 4,4 puntos. A las 22:30 inició Otro día perdido, el programa conducido por Mario Pergolini, que logró 4,7 puntos en pocos minutos de diferencia con la finalización del programa anterior.
Cuando el programa de cocina mantenía 13,7 puntos, Otro día perdido marcaba 5,2 , el puntaje máximo que logró este lunes. La diferencia se mantuvo considerablemente durante toda la emisión y Masterchef Celebrity logró imponerse con amplia ventaja.
Zona de peligro de Masterchef
El desafío de la primera noche requirió de la participación de 12 de las estrellas del reality. La consigna estuvo relacionada con una temática espacial y galáctica. El jurado asignó a cada pareja de participantes un nombre y una serie de ingredientes con los que tuvieron que preparar un plato merecedor del pase a una siguiente instancia.
Los participantes que lograron destacarse con su cocina fueron las parejas de Casero y Geuna, Ansa y Vernaci y Trápani y Hermida. El jurado, integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana, consideró que deberán esforzarse nuevamente por seguir en el certamen las parejas de Amigorena y Montero , Beltrán y Lerner y Luck Ra y Campi.