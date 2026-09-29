El caso de Maricarmen: acuerdo para que una anciana de 87 años pueda volver a su casa en Madrid
La mujer había sido desalojada después de que el alquiler de la vivienda en la que vivió durante 70 años aumentara un 275%. El acuerdo contempla una renta similar a la que pagaba antes y reavivó las protestas por el precio del alquiler en España.
Resumen para apurados
- Maricarmen Abascal, de 87 años, acordó en Madrid regresar a su hogar tras ser desalojada por un aumento del 275% en su alquiler, detonando masivas protestas habitacionales.
- La mujer residió 70 años en el inmueble antes del violento incremento a 2.650 euros, lo que impulsó acampadas en la Puerta del Sol y marchas en varias ciudades de España.
- El caso presiona al gobierno de Pedro Sánchez para impulsar un decreto que frene desahucios hasta 2030, aunque carece de mayoría en el Congreso para garantizar su sanción.
"Ojalá este acuerdo sirva también para cambiar un poco el paradigma en materia de vivienda", declaró a periodistas Beatriz Duro, abogada de Maricarmen Abascal, de 87 años.
Esta octogenaria que se mueve en silla de ruedas fue obligada a abandonar la casa en la que vivía desde hacía siete décadas después de que la inmobiliaria propietaria del inmueble subiera el alquiler mensual un 275%, hasta 2.650 euros (U$S3.000), según el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.
Duro señaló que hubo "buena voluntad por ambas partes" y que el alquiler será "similar al que ella venía pagando". Abascal podrá regresar a su piso en el barrio madrileño del Retiro tras salir del hospital, donde está siendo tratada por agotamiento, añadió la abogada, consignó la cadena DW con base en agencias internacionales.
El problema del alquiler
El caso de Abascal acabó por detonar un problema enquistado en España, el del precio de la vivienda. Manifestantes montaron el sábado unas 100 tiendas de campaña en la plaza de la Puerta del Sol de Madrid, mientras que decenas de miles de personas se han manifestado por todo el país.
La noticia del acuerdo alcanzado entre la representación legal de Maricarmen Abascal y la empresa Urbagestión fue recibida con gran alegría por los manifestantes.
"Es una victoria histórica. Es la primera vez que una persona que ha sido desahuciada puede regresar a su casa", señaló a la agencia AFP Hannah, del sindicato de Inquilinas e Inquilinos. María Díaz, por su parte, expresó cierta resignación, pues considera que la empresa que compró el inmueble está intentando "lavar su imagen" concediendo "migajas" a la anciana.
Patriotismo tambiÃ©n es evitar que una mujer de 87 aÃ±os, como Maricarmen, acabe en la calle despuÃ©s de toda una vida en su casa.— Pedro SÃ¡nchez (@sanchezcastejon) September 28, 2026
El Gobierno aprobarÃ¡ un real decreto ley con medidas urgentes para aliviar la emergencia habitacional que sufren tantas personas en nuestro paÃs.
Esâ¦ pic.twitter.com/8fBTLA1mM0
"Decreto Maricarmen ya"
El gobierno socialista de Pedro Sánchez, criticado incluso entre sus partidarios por no haber logrado contener la escalada de precios de compra y alquiler de vivienda, tiene previsto presentar un nuevo decreto para reformar el mercado de la vivienda. Pero el texto no tiene garantías de ser aprobado en el Parlamento, donde no dispone de mayoría.
"Pedimos que se saque un decreto ley sobre todo para proteger el derecho a la vivienda y evitar los desahucios", explicó a la AFP Carlota, una manifestante de 29 años en Madrid. Esta pintora describe como "grave" la situación en España y pide una legislación que evite que "se priorice el capital y los fondos de inversión a las personas".
Las protestas siguieron a Sánchez el lunes hasta Barcelona, donde un grupo de manifestantes cortó parte de la avenida Diagonal. Con pancartas con el mensaje "Decreto Maricarmen ya" y consignas como "los inversores son los invasores", Laura Requena, una profesora de 32 años, afirmó que es imposible emanciparse sin compartir piso.
"Nos afecta lo que está pasando porque no podemos llegar a fin de mes teniendo que pagar un alquiler, y compartiendo piso con 32 años", dijo.
Sánchez afirmó el domingo que su Gobierno trabajaba "a contrarreloj" para presentar nuevas medidas en el Consejo de Ministros de este martes.
ð¹ EspaÃ±a sale a la calle en las horas clave para el 'decreto Maricarmen'https://t.co/rRRYMc6TbW pic.twitter.com/rsjWN2kWCN— Cadena SER (@La_SER) September 28, 2026
"Si no, seguiremos escalando"
"Ni una Maricarmen más", escribieron los manifestantes en Sol en referencia a la anciana. "Os pido a todos valor, luchar, defender lo que es vuestro", afirmó la octogenaria en un video publicado en X por el sindicato.
Miriam Bue, una de las portavoces del sindicato y arquitecta de 29 años afirmó que no espera "nada" de las autoridades regionales de Madrid, gobernada por el conservador Partido Popular (PP), y competentes en materia de vivienda. Pero sí espera que el gobierno central, de izquierda, acepte la propuesta de su organización de instaurar alquileres de duración indefinida, en lugar de los cinco años actualmente en vigor. "Si no, seguiremos escalando" la protesta, advirtió.
Las medidas presentadas este martes incluyen la prohibición de los desahucios hasta 2030 y la renovación automática de los contratos de alquiler, confirmó en redes sociales la ministra de Sanidad, Mónica García. Esto beneficiaría a más de cinco millones de personas, dijo, pero debe ser aprobado en el Parlamento, donde el Gobierno carece de mayoría.
En 10 años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en España se ha duplicado, hasta alcanzar los 15,1 euros/m² (U$S17,2) en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. En la compra, se sitúa ahora en 2.355 euros (U$S2.682), un aumento de más del 50% en el mismo periodo, según datos oficiales.