El caso de Maricarmen: acuerdo para que una anciana de 87 años pueda volver a su casa en Madrid

Miriam Bue, una de las portavoces del sindicato y arquitecta de 29 años afirmó que no espera "nada" de las autoridades regionales de Madrid, gobernada por el conservador Partido Popular (PP), y competentes en materia de vivienda. Pero sí espera que el gobierno central, de izquierda, acepte la propuesta de su organización de instaurar alquileres de duración indefinida, en lugar de los cinco años actualmente en vigor. "Si no, seguiremos escalando" la protesta, advirtió.