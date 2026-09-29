Mundo

El caso de Maricarmen: acuerdo para que una anciana de 87 años pueda volver a su casa en Madrid

La mujer había sido desalojada después de que el alquiler de la vivienda en la que vivió durante 70 años aumentara un 275%. El acuerdo contempla una renta similar a la que pagaba antes y reavivó las protestas por el precio del alquiler en España.

Maricarmen, la anciana de 87 años. FOTO X @AlertaMundoNews
Maricarmen, la anciana de 87 años. FOTO X @AlertaMundoNews
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Maricarmen Abascal, de 87 años, acordó en Madrid regresar a su hogar tras ser desalojada por un aumento del 275% en su alquiler, detonando masivas protestas habitacionales.
  • La mujer residió 70 años en el inmueble antes del violento incremento a 2.650 euros, lo que impulsó acampadas en la Puerta del Sol y marchas en varias ciudades de España.
  • El caso presiona al gobierno de Pedro Sánchez para impulsar un decreto que frene desahucios hasta 2030, aunque carece de mayoría en el Congreso para garantizar su sanción.
Resumen generado con IA

"Ojalá este acuerdo sirva también para cambiar un poco el paradigma en materia de vivienda", declaró a periodistas Beatriz Duro, abogada de Maricarmen Abascal, de 87 años.

Esta octogenaria que se mueve en silla de ruedas fue obligada a abandonar la casa en la que vivía desde hacía siete décadas después de que la inmobiliaria propietaria del inmueble subiera el alquiler mensual un 275%, hasta 2.650 euros (U$S3.000), según el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.

Duro señaló que hubo "buena voluntad por ambas partes" y que el alquiler será "similar al que ella venía pagando". Abascal podrá regresar a su piso en el barrio madrileño del Retiro tras salir del hospital, donde está siendo tratada por agotamiento, añadió la abogada,  consignó la cadena DW con base en agencias internacionales.

El problema del alquiler

El caso de Abascal acabó por detonar un problema enquistado en España, el del precio de la vivienda. Manifestantes montaron el sábado unas 100 tiendas de campaña en la plaza de la Puerta del Sol de Madrid, mientras que decenas de miles de personas se han manifestado por todo el país.

La noticia del acuerdo alcanzado entre la representación legal de Maricarmen Abascal y la empresa Urbagestión fue recibida con gran alegría por los manifestantes.

"Es una victoria histórica. Es la primera vez que una persona que ha sido desahuciada puede regresar a su casa", señaló a la agencia AFP Hannah, del sindicato de Inquilinas e Inquilinos. María Díaz, por su parte, expresó cierta resignación, pues considera que la empresa que compró el inmueble está intentando "lavar su imagen" concediendo "migajas" a la anciana.

"Decreto Maricarmen ya"

El gobierno socialista de Pedro Sánchez, criticado incluso entre sus partidarios por no haber logrado contener la escalada de precios de compra y alquiler de vivienda, tiene previsto presentar un nuevo decreto para reformar el mercado de la vivienda. Pero el texto no tiene garantías de ser aprobado en el Parlamento, donde no dispone de mayoría. 

"Pedimos que se saque un decreto ley sobre todo para proteger el derecho a la vivienda y evitar los desahucios", explicó a la AFP Carlota, una manifestante de 29 años en Madrid. Esta pintora describe como "grave" la situación en España y pide una legislación que evite que "se priorice el capital y los fondos de inversión a las personas".

Las protestas siguieron a Sánchez el lunes hasta Barcelona, donde un grupo de manifestantes cortó parte de la avenida Diagonal. Con pancartas con el mensaje "Decreto Maricarmen ya" y consignas como "los inversores son los invasores", Laura Requena, una profesora de 32 años, afirmó que es imposible emanciparse sin compartir piso.

"Nos afecta lo que está pasando porque no podemos llegar a fin de mes teniendo que pagar un alquiler, y compartiendo piso con 32 años", dijo.

Sánchez afirmó el domingo que su Gobierno trabajaba "a contrarreloj" para presentar nuevas medidas en el Consejo de Ministros de este martes.

"Si no, seguiremos escalando" 

"Ni una Maricarmen más", escribieron los manifestantes en Sol en referencia a la anciana. "Os pido a todos valor, luchar, defender lo que es vuestro", afirmó la octogenaria en un video publicado en X por el sindicato.

Miriam Bue, una de las portavoces del sindicato y arquitecta de 29 años afirmó que no espera "nada" de las autoridades regionales de Madrid, gobernada por el conservador Partido Popular (PP), y competentes en materia de vivienda. Pero sí espera que el gobierno central, de izquierda, acepte la propuesta de su organización de instaurar alquileres de duración indefinida, en lugar de los cinco años actualmente en vigor. "Si no, seguiremos escalando" la protesta, advirtió.

Las medidas presentadas este martes incluyen la prohibición de los desahucios hasta 2030 y la renovación automática de los contratos de alquiler, confirmó en redes sociales la ministra de Sanidad, Mónica García. Esto beneficiaría a más de cinco millones de personas, dijo, pero debe ser aprobado en el Parlamento, donde el Gobierno carece de mayoría.

En 10 años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en España se ha duplicado, hasta alcanzar los 15,1 euros/m² (U$S17,2) en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. En la compra, se sitúa ahora en 2.355 euros (U$S2.682), un aumento de más del 50% en el mismo periodo, según datos oficiales.

Temas EspañaMadridEl PaísPedro Sánchez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Miles de inquilinos protestaron en Madrid por la crisis de la vivienda y acamparon en la Puerta del Sol

Miles de inquilinos protestaron en Madrid por la crisis de la vivienda y acamparon en la Puerta del Sol

España: el Gobierno de Sánchez anunció un plan para paralizar los desalojos hasta 2030

España: el Gobierno de Sánchez anunció un plan para paralizar los desalojos hasta 2030

Lo más popular
Super Niño en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?
1

"Super Niño" en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?

Rompieron una maceta de un local en Barrio Norte y volvieron con una nueva para pedir disculpas
2

Rompieron una maceta de un local en Barrio Norte y volvieron con una nueva para pedir disculpas

A qué hora corre Colapinto en Malasia: el cronograma completo del fin de semana de F1
3

A qué hora corre Colapinto en Malasia: el cronograma completo del fin de semana de F1

Chahla atribuyó las inundaciones a la acumulación de basura: “Hasta colchones encontramos en los canales”
4

Chahla atribuyó las inundaciones a la acumulación de basura: “Hasta colchones encontramos en los canales”

“Siempre pollera, nunca peluca”, críticas por las inundaciones y repudios por la maqueta
5

“Siempre pollera, nunca peluca”, críticas por las inundaciones y repudios por la maqueta

Ranking notas premium
A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios
1

A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios

Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa
2

Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa

Super Niño en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?
3

"Super Niño" en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?

La Legislatura analiza un salvataje para familias tucumanas en mora
4

La Legislatura analiza un salvataje para familias tucumanas en mora

Tucumán afrontará el “Súper Niño” con su sistema hídrico colapsado
5

Tucumán afrontará el “Súper Niño” con su sistema hídrico colapsado

Más Noticias
Chahla atribuyó las inundaciones a la acumulación de basura: “Hasta colchones encontramos en los canales”

Chahla atribuyó las inundaciones a la acumulación de basura: “Hasta colchones encontramos en los canales”

Soledad Molinuevo criticó el deterioro que vive San Miguel de Tucumán tras el temporal

Soledad Molinuevo criticó el deterioro que vive San Miguel de Tucumán tras el temporal

“Siempre pollera, nunca peluca”, críticas por las inundaciones y repudios por la maqueta

“Siempre pollera, nunca peluca”, críticas por las inundaciones y repudios por la maqueta

Rompieron una maceta de un local en Barrio Norte y volvieron con una nueva para pedir disculpas

Rompieron una maceta de un local en Barrio Norte y volvieron con una nueva para pedir disculpas

A qué hora corre Colapinto en Malasia: el cronograma completo del fin de semana de F1

A qué hora corre Colapinto en Malasia: el cronograma completo del fin de semana de F1

Super Niño en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?

"Super Niño" en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?

Los nueve desafíos que plantea el arco político para San Miguel de Tucumán en su aniversario

Los nueve desafíos que plantea el arco político para San Miguel de Tucumán en su aniversario

Irán: condenan a 74 latigazos a la cantante Parastoo Ahmadi por hacer un concierto sin velo

Irán: condenan a 74 latigazos a la cantante Parastoo Ahmadi por hacer un concierto sin velo

Comentarios