Miles de inquilinos protestaron en Madrid por la crisis de la vivienda y acamparon en la Puerta del Sol

El Sindicato de Inquilinas hizo un llamamiento a acampar en la Puerta del Sol al finalizar la manifestación. "Acampada en Sol por el derecho a la vivienda. No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el gobierno. ¡Todo el mundo a Sol!", apuntó el Sindicato en un mensaje en su cuenta de X, según consignó la cadena DW.