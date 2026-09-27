Miles de inquilinos protestaron en Madrid por la crisis de la vivienda y acamparon en la Puerta del Sol
La movilización reunió a más de 300.000 personas, según los organizadores, y 25.000 de acuerdo con el Gobierno. Los manifestantes reclamaron medidas para frenar los desalojos y garantizar el derecho a la vivienda.
Resumen para apurados
- Miles de inquilinos protestaron y acamparon este sábado en la Puerta del Sol de Madrid para exigir al Gobierno medidas urgentes ante la crisis de vivienda y los desalojos.
- Convocada tras el desahucio de una anciana, la marcha reunió hasta 300.000 personas e instaló carpas en Sol, rememorando el histórico campamento del movimiento 15M en 2011.
- Los manifestantes buscan presionar al Ejecutivo para que el próximo decreto obligue a justificar la no renovación de contratos o indemnizar a los inquilinos afectados.
Miles de personas se congregaron este sábado, decenas de ellas con tiendas de campaña para acampar, en la Puerta del Sol de Madrid para reclamar al Gobierno de España medidas efectivas para frenar la crisis de la vivienda.
Los manifestantes decidieron acampar al término de la manifestación que recorrió el centro de la capital de España para protestar por el desalojo de una anciana que tuvo que abandonar su vivienda de alquiler tras 70 años en la misma.
El Sindicato de Inquilinas hizo un llamamiento a acampar en la Puerta del Sol al finalizar la manifestación. "Acampada en Sol por el derecho a la vivienda. No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el gobierno. ¡Todo el mundo a Sol!", apuntó el Sindicato en un mensaje en su cuenta de X, según consignó la cadena DW.
El 15 de mayo de 2011 también tuvo lugar una acampada masiva en la Puerta del Sol de Madrid que duró varias semanas hasta que fue desalojada por las fuerzas de seguridad.
ðºTV en DIRECTO | Miles de personas protestan en Madrid por la crisis de la vivienda y contra los desahucios: âFuera rentistas de los barriosâ https://t.co/iKkoyWOwkn pic.twitter.com/WiLNlU92QT— EL PAÃS (@el_pais) September 26, 2026
"Tenemos las llaves de la ciudad"
La manifestación de este sábado ha congregado a más de 300.000 personas según la organización y 25.000 según la Delegación del Gobierno, que han recorrido las calles de Madrid bajo el lema "Ni una Maricarmen más", en referencia a la anciana desahuciada.
"Gobierno progresista, hipócrita y rentista", gritaban en referencia al ejecutivo de Pedro Sánchez; "Ayuso y Almeida iros a la mierda", decían a dirigirse a la presidenta de la Comunidad de Madrid y al alcalde de la ciudad, ambos del Partido Popular.
"O con el capital o con la clase obrera" son otros de los cánticos proferidos por los manifestantes.
Con la marcha de este sábado, los organizadores quieren exigir al Gobierno que incluya en el decreto de vivienda que podría aprobar el próximo martes la obligación para los arrendadores de acreditar una causa justificada para no renovar el contrato y, si no lo hace, que tengan que indemnizar al arrendatario.
En Sol, los concentrados gritaron el lema "Tenemos las llaves de toda la ciudad", mientras, sentados en la plaza, hicieron sonar sus llaveros.