España: el Gobierno de Sánchez anunció un plan para paralizar los desalojos hasta 2030

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó este martes un paquete de medidas para reforzar la protección de los inquilinos en España y extender hasta 2030 la suspensión de los desahucios en determinados casos de vulnerabilidad. La decisión llegó después de varios días de protestas y acampadas contra la política de vivienda, impulsadas en parte por el caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que fue desalojada de su vivienda en Madrid.