Cómo dar agua a los animales urbanos en verano sin poner en riesgo a los vecinos

Salubridad

En Tucumán, el agua estancada es un tema crítico de salud pública por la proliferación del mosquito Aedes aegypti. Para ayudar a la fauna sin poner en riesgo a los vecinos es fundamental el cambio de agua cada 24 horas. Esto no solo evitará los criaderos de mosquitos, sino que previene la transmisión de enfermedades. No basta con volcar el agua; una vez cada dos días, hay que cepillar los bordes internos del plato para eliminar los huevos de mosquitos que quedan adheridos a la superficie y el moho.