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Video: mostraron un peligroso bache en vivo y minutos después llegó una cuadrilla a taparlo

El pozo estaba sobre avenida Gobernador del Campo primera cuadra y ya había provocado daños en vehículos.

IMAGEN ILUSTRATIVA
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Hace 22 Min

Resumen para apurados

  • Este martes, la municipalidad tapó un peligroso bache en San Miguel de Tucumán mientras un móvil de TV mostraba en vivo los daños y riesgos viales que causaba.
  • El pozo en avenida Gobernador del Campo provocó la caída de un motociclista y roturas en vehículos, agravado por las intensas lluvias y el tránsito constante de la zona.
  • Pese al arreglo provisorio, los vecinos alertan sobre un socavamiento en la vereda y exigen obras de drenaje integrales para evitar futuros hundimientos en la calzada.
Resumen generado con IA

Un bache que se había convertido en una trampa para los conductores quedó expuesto este martes durante un móvil televisivo en avenida Gobernador del Campo primera cuadra. La particularidad fue que, mientras las cámaras mostraban el problema y los vecinos contaban las dificultades que generaba, una cuadrilla de la Municipalidad llegó al lugar para intervenir sobre la calzada.

Según se ve en las imágenes, el pozo estaba ubicado sobre la mano que conduce hacia el oeste y obligaba a los conductores a realizar maniobras para intentar evitarlo. Sin embargo, el intenso tránsito de la zona, más la lluvia, hacía difícil esquivarlo y, según se informó durante la cobertura, ya se habían producido incidentes.

Minutos antes del móvil, un motociclista habría perdido el control al encontrarse con el bache y terminó cayendo sobre el asfalto. También se registraron daños en algunos vehículos que no pudieron evitar el desnivel.

Pero la escena cambió mientras se realizaba la cobertura del programa “Armando La Mañana”, de Canal 10. Con el bache todavía en el centro del reporte, llegó al lugar una cuadrilla municipal acompañada por maquinaria y comenzó los trabajos para cubrirlo.

Los operarios realizaron un bacheo provisorio sobre el sector afectado, una intervención que fue seguida de cerca por los vecinos que se encontraban en la zona.

El episodio dejó además otro reclamo pendiente. A pocos metros del lugar donde estaba el bache, la vereda presenta un importante socavamiento. Los vecinos señalaron que este problema estaría relacionado con dificultades en el drenaje y reclamaron una solución que vaya más allá de la reparación de la calzada.

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