Video: mostraron un peligroso bache en vivo y minutos después llegó una cuadrilla a taparlo

Un bache que se había convertido en una trampa para los conductores quedó expuesto este martes durante un móvil televisivo en avenida Gobernador del Campo primera cuadra. La particularidad fue que, mientras las cámaras mostraban el problema y los vecinos contaban las dificultades que generaba, una cuadrilla de la Municipalidad llegó al lugar para intervenir sobre la calzada.