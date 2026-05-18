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Murió un hombre tras el choque entre una moto y una camioneta en avenida Gobernador del Campo

El accidente ocurrió este lunes a primera hora. La víctima falleció en el lugar luego de colisionar con una Volkswagen Amarok.

Avenida Gobernador del Campo al 800. CAPTURA GOOGLE MAPS Avenida Gobernador del Campo al 800. CAPTURA GOOGLE MAPS
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El motociclista Ángel Reimundo Milla murió este lunes tras colisionar con una camioneta en la avenida Gobernador del Campo al 800, en San Miguel de Tucumán, por causas bajo estudio.
  • El siniestro ocurrió a las 6:30 entre una VW Amarok y una moto Motomel S2. Efectivos policiales y el servicio 107 constataron el deceso de la víctima en el lugar del accidente.
  • La Unidad Fiscal de Homicidios 2 caratuló la causa como homicidio culposo. El hecho reaviva la preocupación por la inseguridad vial en la capital tras una mañana de frío intenso.
Resumen generado con IA

Un motociclista murió este lunes por la mañana tras protagonizar un violento accidente de tránsito con una camioneta en avenida Gobernador del Campo al 800, en la capital.

El siniestro ocurrió pasadas las 6.30. Un llamado al Sistema Integral de Emergencias 911 alertó sobre una colisión entre una Volkswagen Amarok y una motocicleta Motomel S2. La comunicación fue realizada por un efectivo policial que circulaba por la zona y observó a un hombre inconsciente, con una grave pérdida de sangre en la cabeza.

Al lugar acudieron efectivos de la comisaría seccional 11, personal del servicio de emergencias 107, entre otros. Allí, se constató el fallecimiento del motociclista en el lugar del hecho. Más tarde, la víctima fue identificada como Ángel Reimundo Milla.

Según las primeras actuaciones, la camioneta Amarok era conducida por una joven de unos 28 años, quien estaba acompañada por otra mujer. El vehículo colisionó con una motocicleta Motomel S2, en la que se desplazaba la víctima mortal. Se investigan las causas del hecho. 

La Unidad Fiscal de Homicidios 2 intervino en la causa, caratulada por ahora como homicidio culposo. La fiscalía no ordenó la detención de la conductora de la camioneta.

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