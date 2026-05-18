Murió un hombre tras el choque entre una moto y una camioneta en avenida Gobernador del Campo

El siniestro ocurrió pasadas las 6.30. Un llamado al Sistema Integral de Emergencias 911 alertó sobre una colisión entre una Volkswagen Amarok y una motocicleta Motomel S2. La comunicación fue realizada por un efectivo policial que circulaba por la zona y observó a un hombre inconsciente, con una grave pérdida de sangre en la cabeza.