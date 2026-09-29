El Niño: recomendaciones del Gobierno nacional por las tormentas

Resumen para apurados
- El SMN y el Gobierno emitieron hoy recomendaciones de seguridad para Tucumán ante un alerta por tormentas intensas, ráfagas y posible caída de granizo.
- El protocolo oficial insta a limpiar desagües, asegurar techos y evitar traslados en autos o a pie por calles anegadas para prevenir incidentes eléctricos y de arrastre.
- Estas medidas buscan mitigar daños materiales y resguardar a la población frente a fenómenos severos recurrentes vinculados al impacto de El Niño en la región.
Tucumán está bajo alerta meteorológica por tormentas para esta tarde, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Ante la posibilidad de lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo, las autoridades recomiendan tomar una serie de precauciones antes de que comience el fenómeno.
Además de consultar las actualizaciones del SMN, los organismos de gestión de riesgos aconsejan seguir las indicaciones de las autoridades locales y evitar salir si no es necesario.
Qué hacer antes de una tormenta
Una de las principales medidas de prevención consiste en preparar la vivienda y retirar elementos que puedan convertirse en un riesgo durante las ráfagas.
Las recomendaciones oficiales incluyen:
Limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.
Revisar techos, canaletas y otros sectores de la vivienda que puedan presentar problemas.
Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas, chapas, toldos y otros elementos sueltos.
Cerrar y asegurar puertas y ventanas.
Consultar el pronóstico y las alertas meteorológicas de la zona.
Tener a mano una linterna y mantener cargados los teléfonos celulares.
Agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.
El Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil también recomienda preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna.
Qué hacer si hay una alerta por tormentas
Ante una alerta, la recomendación oficial es evitar salir si no es necesario y permanecer en construcciones cerradas. Si la tormenta sorprende a una persona en el exterior, debe buscar refugio en un edificio o en otro lugar seguro.
También es importante mantenerse alejado de árboles, postes, cables eléctricos, carteles y estructuras que puedan desprenderse o caer. En caso de vientos fuertes, los organismos oficiales recomiendan no refugiarse debajo de árboles ni cerca de postes de electricidad.
Durante una tormenta eléctrica, además, se aconseja permanecer alejado de ventanas y desconectar los artefactos eléctricos. También se recomienda evitar ducharse o utilizar instalaciones de agua, debido a que las cañerías pueden conducir la electricidad de los rayos.
Qué hacer si entra agua a la casa
Si el agua comienza a ingresar a una vivienda, una de las principales recomendaciones es cortar el suministro eléctrico, siempre que sea posible hacerlo de manera segura.
Los organismos oficiales también aconsejan no manipular artefactos eléctricos que hayan quedado en contacto con el agua y mantenerse alejado de instalaciones eléctricas durante el anegamiento.
Además, es conveniente no sacar la basura durante la tormenta y retirar previamente cualquier objeto que pueda obstruir los desagües o impedir el escurrimiento del agua.
Qué deben hacer los automovilistas durante la tormenta
Las autoridades recomiendan evitar circular por calles anegadas. El agua puede ocultar pozos, obstáculos y desniveles, además de generar riesgos eléctricos y de arrastre.
Si la tormenta sorprende al conductor durante un viaje, debe reducir la velocidad, aumentar la distancia respecto del vehículo que circula adelante y extremar las precauciones debido a la reducción de la visibilidad y al aumento de la distancia de frenado.
En caso de tormenta eléctrica, los vehículos ofrecen protección frente a los rayos, por lo que las recomendaciones oficiales indican permanecer dentro del automóvil si el fenómeno sorprende durante el trayecto.
Qué hacer ante la caída de granizo
Si la tormenta incluye granizo, la recomendación oficial es permanecer a resguardo y evitar salir. También se aconseja alejarse de ventanas y claraboyas que puedan sufrir daños por el impacto de las piedras.
Si el granizo sorprende a una persona mientras circula, debe buscar un lugar seguro. En las rutas, el SMN recomienda circular a una velocidad precautoria, mantener el control del vehículo y utilizar las luces bajas para mejorar la visibilidad y permitir que otros conductores detecten el vehículo.
La principal recomendación: seguir las alertas
Ante la alerta vigente para Tucumán, las autoridades recomiendan mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las instrucciones de los organismos locales.
La prevención comienza antes de que llegue la tormenta: asegurar objetos, limpiar desagües, revisar techos y canaletas y evitar desplazamientos innecesarios puede reducir los riesgos durante el fenómeno meteorológico.