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Tormenta en Tucumán: un rayo impactó sobre una vivienda en Delfín Gallo y quedó registrado por las cámaras

La descarga eléctrica provocó el desprendimiento de ramas de gran tamaño, aunque no se registraron heridos. El episodio ocurrió durante la tarde de ayer y generó un fuerte estruendo en la zona.

Un rayo impactó sobre un eucalipto ubicado sobre la vereda de una calle en la localidad de Delfín Gallo.
Un rayo impactó sobre un eucalipto ubicado sobre la vereda de una calle en la localidad de Delfín Gallo.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un rayo impactó sobre un árbol en una vivienda de Delfín Gallo, Tucumán, durante una tormenta eléctrica el martes por la tarde, provocando daños materiales pero sin heridos.
  • El episodio quedó grabado por cámaras de seguridad. La caída de ramas dañó techos de dos propiedades y afectó el tendido eléctrico, segundos después de que pasara un vecino.
  • Con Tucumán bajo alerta meteorológica amarilla, Defensa Civil y cuadrillas locales continúan los operativos de poda, prevención y asistencia ante la persistencia de temporales.
Resumen generado con IA

El temporal que afectó ayer a distintos puntos de Tucumán dejó escenas de preocupación y también imágenes impactantes. Una de ellas fue registrada por una cámara de seguridad en la localidad de Delfín Gallo, donde un rayo cayó sobre el predio de una vivienda y provocó un fuerte estruendo y el desprendimiento de ramas de gran tamaño.

Según el registro de la cámara, el hecho ocurrió a las 18.42. En cuestión de segundos, la descarga eléctrica iluminó por completo la escena y golpeó sobre el sector de la propiedad. La fuerza del impacto hizo que restos de madera y ramas fueran despedidos hacia la vereda y la calle.

La secuencia también muestra un detalle que pudo haber terminado en una situación más grave: una persona había pasado caminando por el lugar apenas unos segundos antes de que se produjera el impacto. Finalmente, no resultó herida.

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El episodio ocurrió en medio de las condiciones meteorológicas adversas que se registraron en distintos sectores de la provincia, con lluvias, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento.

Tras el estruendo, las ramas del árbol también cayeron y causaron daños en dos viviendas de la zona. Una de las propiedades presentaba daños en las chapas de su galería, al frente de su habitación, y también en las chapas del comedor. En la otra vivienda se registraron daños en el techo de chapa del garage.

Personal de la comisaría de Delfín Gallo, perteneciente a la Unidad Regional Este, intervino en el lugar junto con Defensa Civil local, constatando que solo hubo daños materiales, y ninguna persona resultó lesionada por el hecho. 

También informaron que se procederá a la poda del eucalipto y arreglo de parte del tendido eléctrico, que si bien no está cortado si se bajó unos metros.

Operativos tras el temporal

Ante la continuidad del mal tiempo, equipos de Defensa Civil, la Dirección Provincial de Vialidad y distintas áreas municipales desplegaron tareas de asistencia y prevención.

Los trabajos incluyeron la limpieza y el mantenimiento de canales y desagües para favorecer el escurrimiento del agua, además de la remoción de árboles y ramas que cayeron como consecuencia del viento y la actividad eléctrica.

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