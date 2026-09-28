La nueva vida de Andy Chango a los 56 años, después de MasterChef: su nuevo trabajo y los proyectos que lo mantienen activo
Tras su paso por MasterChef Celebrity, el músico atraviesa una etapa de renovación profesional. Con un programa de radio junto a su hija Martina Fejerman y un nuevo disco en camino, el artista combina la música, los medios y la vida familiar en una agenda repleta de proyectos.
Resumen para apurados
- A los 56 años, Andy Chango estrenó un programa radial con su hija y prepara un nuevo disco para aprovechar el impulso de popularidad que le dejó su paso por MasterChef Celebrity.
- El artista creó el ciclo No me voy a dormir con su hija Martina y produjo un álbum en vivo, explorando formatos digitales tras captar a una nueva audiencia televisiva.
- Esta etapa consolida la vigencia de Chango ante nuevas generaciones, ampliando su universo creativo entre la música en vivo, los medios digitales y los vínculos familiares.
La participación en MasterChef Celebrity significó un nuevo impulso para la carrera de Andy Chango, quien logró conquistar a una audiencia masiva con su personalidad y su particular sentido del humor. A los 56 años, el músico atraviesa un momento de intensa actividad y demuestra que su creatividad va mucho más allá de los escenarios.
Lejos de quedarse con la exposición que le brindó la televisión, el artista aprovechó esa oportunidad para explorar nuevos formatos, reencontrarse con su público y desarrollar proyectos que combinan sus distintas pasiones. La radio, los podcasts y la música ocupan un lugar central en esta etapa de su vida.
Andy Chango desembarcó en la radio junto a su hija Martina Fejerman
Uno de los nuevos desafíos profesionales de Andy Chango es No me voy a dormir, un ciclo de conversaciones descontracturadas que puede escucharse en Spotify y que también cuenta con emisiones especiales en formato radial los domingos por la noche.
El programa tiene una característica especial: en varias de sus emisiones participa su hija, Martina Fejerman, con quien comparte charlas, anécdotas y reflexiones. La propuesta se desarrolla en un clima íntimo y espontáneo, alejado de los esquemas tradicionales de la radio.
La complicidad entre ambos aporta una dimensión familiar al proyecto y permite conocer otra faceta del músico, que demuestra su capacidad para conectar con el público también a través de la palabra.
Con una impronta bohemia y un tono cercano, el ciclo se suma a las nuevas formas de comunicación digital y amplía el universo creativo de un artista que siempre se caracterizó por su versatilidad.
El nuevo disco de Andy Chango: música en vivo y amigos
La música, sin embargo, continúa siendo uno de los pilares de su carrera. En los últimos días, Andy Chango anunció a través de sus redes sociales el lanzamiento de Andy Chango Vivo, un álbum concebido para transmitir la energía de sus presentaciones sobre el escenario.
El trabajo discográfico busca reflejar el espíritu festivo y colaborativo que caracteriza esta etapa de su trayectoria. La propuesta apunta a recuperar la espontaneidad de los shows y el vínculo directo con el público.
El propio músico adelantó el concepto del lanzamiento con una frase que resume su intención: «En vivo, con amigos, amor y alegría, para ustedes».
El nuevo material representa una oportunidad para reencontrarse con sus seguidores desde la música y compartir una producción que pone el acento en las emociones y la experiencia de tocar en directo.
Una etapa de renovación después de MasterChef Celebrity
A los 56 años, Andy Chango combina distintos espacios de expresión y aprovecha la popularidad que recuperó con su paso por la televisión para impulsar nuevas iniciativas.
Su participación en MasterChef Celebrity permitió que una nueva generación de espectadores descubriera su personalidad, mientras que su recorrido musical y artístico le aportó una identidad propia dentro del programa.
Ahora, con un ciclo radial, proyectos compartidos con su hija y un nuevo disco en preparación, el músico transita una etapa en la que los afectos y el trabajo creativo se entrelazan.