Granizo: qué deben hacer los automovilistas si la tormenta los sorprende en la ruta o en la calle

Resumen para apurados
- Especialistas viales difundieron en Argentina pautas para automovilistas ante alertas de granizo, con el fin de prevenir accidentes por pérdida de visibilidad y adherencia.
- Aconsejan bajar la velocidad, evitar frenadas bruscas y no parar bajo puentes, ante la mayor frecuencia de temporales provocados por el impacto del fenómeno de El Niño.
- Revisar coberturas de seguros y consultar las alertas meteorológicas será clave para mitigar riesgos fatales y gastos imprevistos durante la actual temporada de tormentas.
Las tormentas con granizo pueden reducir la visibilidad y volver resbaladiza la calzada en pocos minutos, por lo que los automovilistas deben extremar las precauciones si son sorprendidos por la caída de piedras mientras circulan.
El especialista en seguridad vial Guillermo Pacharoni recomendó en Perfil.com, como primera medida, consultar los pronósticos y alertas meteorológicas y evitar utilizar el vehículo cuando exista un aviso de granizo.
Sin embargo, si la tormenta comienza mientras el conductor está en una ruta, autopista o avenida, existen algunas medidas para reducir los riesgos.
Qué hacer si el granizo sorprende mientras se conduce
Pacharoni recomendó reducir la velocidad hasta el mínimo permitido, tomar el volante con las dos manos y aumentar la distancia respecto del vehículo que circula adelante.
También aconsejó evitar los movimientos bruscos, especialmente las maniobras repentinas de dirección y las frenadas fuertes. La presencia de agua y granizo sobre el asfalto puede reducir la adherencia de los neumáticos y aumentar el riesgo de perder el control del vehículo.
Otro aspecto señalado por el especialista es la necesidad de mantener la calma. Según explicó, la ansiedad y el nerviosismo pueden llevar al conductor a realizar maniobras repentinas, invadir la banquina o provocar choques por alcance.
Las principales recomendaciones durante una tormenta de granizo
Reducir la velocidad de manera progresiva.
Mantener las dos manos sobre el volante.
Aumentar la distancia con el vehículo que circula adelante.
Evitar giros y maniobras repentinas.
No realizar frenadas bruscas.
Mantener la calma y evitar maniobras producto del nerviosismo.
Priorizar la seguridad y continuar la marcha solo si las condiciones lo permiten.
Qué no deben hacer los automovilistas durante el granizo
Una de las principales advertencias de Pacharoni está relacionada con detener el vehículo en lugares peligrosos para protegerlo de las piedras.
El especialista desaconsejó detenerse en medio de la calzada, especialmente en una autopista o en la Circunvalación. También advirtió sobre el riesgo de parar debajo de un puente.
Según Pacharoni, esta conducta puede generar un peligro adicional para los demás vehículos que circulan por la zona. Además, sostuvo que detenerse bajo un puente durante una tormenta podría derivar en una infracción de tránsito.
Por eso, ante una tormenta de granizo, la prioridad debe ser evitar generar un obstáculo en la calzada y mantener el control del vehículo.
Cómo proteger el auto ante una tormenta de granizo
El especialista también recomendó revisar la cobertura del seguro antes de la temporada de tormentas. En particular, sugirió consultar con un productor asesor matriculado para verificar si la póliza contempla daños por granizo.
En caso de que esa cobertura no esté incluida, Pacharoni explicó que puede consultarse la posibilidad de incorporar una cobertura específica mediante un endoso de la póliza.
Las tormentas de granizo pueden provocar daños en el techo, capot, puertas, parabrisas y otras partes de los vehículos. Por eso, conocer de antemano qué cubre el seguro permite evitar trámites y gastos inesperados después de un fenómeno meteorológico.
Granizo y tormentas: por qué es importante consultar las alertas
La recomendación central es consultar los pronósticos y alertas meteorológicas antes de salir. Si existe una advertencia por tormentas con posible caída de granizo, postergar un viaje puede reducir considerablemente la exposición al riesgo.
Si la tormenta sorprende al conductor durante el trayecto, la combinación de velocidad reducida, mayor distancia de seguridad, conducción suave y control de los nervios resulta fundamental para evitar accidentes.