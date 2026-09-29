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Qué especias sumar al café para favorecer la memoria y cuidar la salud cerebral

Descubrí cómo potenciar los beneficios de tu café matutino con estos ingredientes que promueven la salud cerebral y la función cognitiva a largo plazo.

El café combinado con algunas especias puede potenciar la salud cognitiva a largo plazo
El café combinado con algunas especias puede potenciar la salud cognitiva a largo plazo Cafés Moreno
Hace 11 Min

Resumen para apurados

  • El neurólogo Brandon Crawford recomendó recientemente en She Finds añadir cinco especias al café para potenciar la memoria y prevenir el deterioro cerebral.
  • Canela, jengibre, cúrcuma, nuez moscada y pimienta negra aportan antioxidantes y antiinflamatorios que reducen el estrés oxidativo y estimulan el crecimiento neuronal.
  • Incorporar estos ingredientes al hábito diario ofrece una alternativa accesible y preventiva para conservar la función cognitiva y combatir patologías como el Alzheimer.
Resumen generado con IA

Tomar una taza de café es un ritual diario para muchas personas, pero lo que pocos saben es que esta popular bebida puede ser aún más beneficiosa para el cerebro si se le añaden ciertos ingredientes.

El doctor Brandon Crawford, neurólogo estadounidense, ha revelado cinco especias que pueden transformar el café en un verdadero elixir para la memoria y la salud mental. Contienen antioxidantes, antiinflamatorios y otros compuestos que ayudan a mantener el cerebro sano y prevenir enfermedades neurodegenerativas.

Crawford, en declaraciones al portal web She Finds, explicó que especias como la canela, el jengibre, la cúrcuma, la nuez moscada y la pimienta negra no solo mejoran el sabor del café, sino que también ofrecen una serie de beneficios neuroprotectores.

Qué especias agregarle al café para  cuidar el cerebro y potenciar la memoria

Canela: escudo contra el estrés oxidativo

Según el experto, la canela destaca por sus altos niveles de antioxidantes, lo que la convierte en un escudo contra el estrés oxidativo, un factor de riesgo clave para el desarrollo de trastornos como el Alzheimer. Además, regula los niveles de azúcar en sangre, esencial para una función cognitiva óptima.

Jengibre y cúrcuma: un dúo poderoso

El jengibre, por su parte, ayuda a equilibrar los neurotransmisores en el cerebro, mejorando la concentración y la agilidad mental. Su acción antiinflamatoria y antioxidante reduce el daño cerebral y el estrés oxidativo.  

La cúrcuma, especialmente su componente activo llamado curcumina, es otra aliada de la salud cerebral. Según Crawford, esta especia aumenta los niveles de BDNF, una hormona que promueve el crecimiento de nuevas neuronas y combate procesos degenerativos en el cerebro. Además, su potente acción antiinflamatoria y antioxidante protege la memoria y la función cognitiva.  

Nuez moscada y pimienta negra: el toque final

La nuez moscada, además de aportar un sabor cálido y aromático, tiene propiedades neuroprotectoras que mejoran la memoria y previenen la degeneración neuronal. También se asocia con un estado de ánimo positivo.

Por último, aunque parezca sorprendente, la pimienta negra es una excelente adición al café. Mejora la absorción de la curcumina presente en la cúrcuma, potenciando sus efectos beneficiosos para el cerebro. Además, favorece la digestión y la asimilación de nutrientes.

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