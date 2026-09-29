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Volvió a temblar el sur de Salta: dónde fue el epicentro y qué magnitud tuvo

El epicentro del sismo.
El epicentro del sismo. INPRES
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El INPRES registró un sismo de magnitud 3,2 este martes de madrugada en el sur de Salta, a 10 km de profundidad y sin causar daños ni heridos.
  • El temblor se suma a una serie de movimientos telúricos ocurridos en la zona durante la última semana, algunos de los cuales fueron percibidos también en Tucumán.
  • El INPRES continúa monitoreando la actividad en la región y solicita el reporte ciudadano para medir la intensidad, mientras no se prevén riesgos mayores inmediatos.
Resumen generado con IA

Un nuevo sismo se registró durante la madrugada de este martes 29 de septiembre en el área del sur de Salta, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El movimiento ocurrió a las 2:50:02, hora local, y tuvo una magnitud de 3,2. El organismo ubicó la profundidad del fenómeno en 10 kilómetros.

Dónde fue el epicentro del sismo

De acuerdo con los datos publicados por el INPRES, el epicentro se localizó 170 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Salta, 172 kilómetros al noroeste de San Miguel de Tucumán y 27 kilómetros al sudoeste de Hualfín.

Las coordenadas informadas fueron 25,92° de latitud sur y 66,60° de longitud oeste.

El movimiento registrado durante la madrugada se suma a la actividad sísmica que se viene produciendo en el área del sur de Salta y sectores cercanos durante las últimas semanas.

El sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros

El INPRES informó que el temblor tuvo una profundidad de 10 kilómetros, mientras que su magnitud fue de 3,2.

Por sus características y ubicación, el organismo no informó en los datos difundidos inicialmente consecuencias ni daños vinculados al movimiento.

El INPRES dispone además de un formulario para que las personas que hayan percibido un movimiento puedan informar su experiencia y aportar datos sobre la intensidad con la que fue registrado en cada zona.

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