Dos sismos sacudieron el sur de Salta este viernes: dónde fueron los epicentros

Resumen para apurados
- Dos sismos de 2,5 y 3,0 sacudieron el área de Cafayate, Salta, este viernes por la mañana por fallas geológicas, según reportó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica.
- Ocurrieron con 23 minutos de diferencia y profundidades de 24 y 4 km. Se suman a una serie de movimientos de baja intensidad registrados en el sector durante septiembre.
- Aunque no causaron daños materiales ni alerta vecinal, los eventos evidencian la recurrencia sísmica en la cordillera salteña y demandan constante monitoreo del INPRES.
El sur de Salta volvió a temblar este viernes 25 de septiembre. Según los datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), durante la mañana se registraron dos sismos en las cercanías de Cafayate, separados por apenas 23 minutos.
El primero ocurrió a las 10:35:16, hora local, y tuvo una magnitud de 2,5. El epicentro fue ubicado 65 kilómetros al oeste de Cafayate, 78 kilómetros al sureste de Incahuasi y 82 kilómetros al noroeste de Colalao, en las coordenadas 25.909° de latitud sur y 66.597° de longitud oeste.
El movimiento tuvo una profundidad de 24 kilómetros. Por su magnitud y características, el organismo no informó una intensidad asociada a localidades cercanas.
Otro sismo en la zona de Cafayate
El segundo temblor se produjo a las 10:58:08, también durante la mañana del viernes. En este caso, el INPRES registró una magnitud de 3,0 y una profundidad de apenas 4 kilómetros.
El epicentro estuvo ubicado 61 kilómetros al noroeste de Cafayate, 79 kilómetros al sureste de Incahuasi y 83 kilómetros al noroeste de Colalao, en las coordenadas 25.812° de latitud sur y 66.513° de longitud oeste.
Los dos movimientos se concentraron en una misma zona del sur salteño y forman parte de la actividad sísmica que se viene registrando durante septiembre en el área. El registro oficial del INPRES muestra numerosos movimientos de baja magnitud en el sector durante los últimos días.
¿Dónde fueron los sismos de este viernes 25 de septiembre
Los epicentros se localizaron en una zona situada al oeste y noroeste de Cafayate, en el sector cordillerano del sur de Salta. El primer sismo tuvo su foco a 24 kilómetros de profundidad, mientras que el segundo fue considerablemente más superficial, con un foco ubicado a 4 kilómetros.
Hasta el momento, los datos disponibles corresponden al registro instrumental del INPRES y no consignan una intensidad reportada en localidades para ninguno de los dos movimientos.