Dos sismos sacudieron el sur de Salta este viernes: dónde fueron los epicentros

¿Dónde fueron los sismos de este viernes 25 de septiembre

Los epicentros se localizaron en una zona situada al oeste y noroeste de Cafayate, en el sector cordillerano del sur de Salta. El primer sismo tuvo su foco a 24 kilómetros de profundidad, mientras que el segundo fue considerablemente más superficial, con un foco ubicado a 4 kilómetros.