Ofrecen alojamiento gratis en Cafayate a cambio de trabajar 25 horas semanales en un hostel: cuáles son los requisitos
Una propuesta de voluntariado permite vivir sin pagar hospedaje en uno de los destinos turísticos más elegidos de Salta. A cambio, los participantes deberán colaborar con distintas tareas del establecimiento, tendrán dos días libres por semana y recibirán el desayuno incluido.
Resumen para apurados
- Un hostel de Cafayate ofrece hoy a viajeros hospedaje y desayuno gratuitos a cambio de 25 horas semanales de trabajo, para cubrir tareas operativas del establecimiento.
- Difundida en Worldpackers, la oferta exige tener 21 a 45 años para estadías de 2 a 5 semanas. Cubre tareas de recepción y limpieza, e incluye dos francos semanales y wifi.
- El modelo impulsa el turismo colaborativo en el norte del país, facilitando estadías prolongadas e intercambio cultural para mochileros y nómadas digitales con bajo presupuesto.
Cafayate es uno de los destinos turísticos más reconocidos de Salta por sus bodegas, paisajes y atractivos naturales. Para quienes buscan conocer la localidad sin gastar demasiado, una convocatoria de voluntariado ofrece la posibilidad de alojarse gratis en un hostel a cambio de 25 horas de trabajo semanales.
La propuesta fue publicada en la plataforma Worldpackers y está dirigida a viajeros interesados en colaborar con las tareas cotidianas de un alojamiento turístico. Además de la estadía sin costo, los seleccionados tendrán dos días libres por semana y desayuno incluido.
Cómo es el voluntariado para vivir gratis en Cafayate
De acuerdo con la convocatoria, los voluntarios deberán colaborar en tres áreas principales del hostel: recepción, administración y limpieza.
Entre las actividades previstas se encuentran:
Recepción: asistencia durante los procesos de check-in y check-out de los huéspedes.
Tareas administrativas: colaboración con las reservas y los pagos.
Limpieza: mantenimiento de la cocina y las habitaciones.
La carga horaria será de 25 horas semanales, distribuidas a lo largo de la semana. Los participantes contarán con dos días libres para descansar o recorrer Cafayate y sus alrededores.
Sin embargo, las tareas pueden variar según las necesidades del establecimiento, por lo que se espera que los voluntarios tengan disposición para adaptarse a diferentes actividades durante su estadía.
Qué ofrece el hostel a cambio de las 25 horas semanales
A cambio de su colaboración, los seleccionados recibirán una cama gratuita en una habitación compartida, que podrán compartir con otros viajeros o integrantes del equipo del hostel. También tendrán desayuno incluido durante toda su estadía.
Entre los servicios y comodidades disponibles se encuentran:
Cocina equipada.
Lavadero gratuito.
Bicicletas sin costo para recorrer la zona.
Internet de alta velocidad, una opción útil para quienes necesitan continuar con sus estudios o trabajar de manera remota.
La propuesta contempla estadías de entre dos y cinco semanas, un período que permite conocer el destino y participar de la dinámica diaria del alojamiento.
Cuáles son los requisitos para postularse
La convocatoria establece algunas condiciones para quienes quieran participar. Los interesados deberán tener entre 21 y 45 años y contar con un nivel básico de español, como mínimo.
La propuesta está abierta a viajeros que se presenten solos, en pareja o en dúos de voluntarios.
Además de cumplir con los requisitos, los postulantes deberán tener disponibilidad para colaborar con las distintas tareas del hostel y adaptarse a los horarios y necesidades del establecimiento.
Cómo postularse al voluntariado en Cafayate
Quienes estén interesados en la propuesta deberán ingresar a la plataforma Worldpackers, revisar la disponibilidad de la convocatoria y enviar su solicitud directamente desde la publicación del anfitrión.
Para completar el proceso, será necesario crear o actualizar el perfil personal en la plataforma y postularse a la experiencia. Allí también podrán consultar las condiciones específicas del voluntariado antes de organizar el viaje.