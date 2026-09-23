Sismo en Salta esta madrugada: un temblor leve se registró cerca de Cafayate

Resumen para apurados
- El INPRES registró un sismo de magnitud 2,5 este miércoles a las 5:34 a 74 km de Cafayate, Salta, debido a la actividad tectónica habitual en la zona.
- El temblor tuvo 10 km de profundidad y se suma a una seguidilla en la región limítrofe con Catamarca y Tucumán, donde el lunes se contabilizaron 13 sismos.
- Sin daños ni reportes de haber sido percibido por los pobladores, los especialistas mantienen la vigilancia ante la continua recurrencia telúrica en el área.
El sur de Salta volvió a registrar actividad sísmica durante la madrugada de este miércoles 23 de septiembre. Según los datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), un movimiento de magnitud 2,5 se produjo a las 5.34 y tuvo su epicentro en una zona ubicada a unos 74 kilómetros al oeste de Cafayate.
El organismo informó que el sismo ocurrió a las 5.34.16, hora local, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. El epicentro fue localizado en las coordenadas -25.962 de latitud y -66.699 de longitud.
De acuerdo con el reporte del INPRES, el punto se ubicó a 72 kilómetros al este de Antofagasta de la Sierra, 74 kilómetros al oeste de Cafayate y 75 kilómetros al sudeste de Incahuasi. Por el momento, el organismo no informó una intensidad en la escala de Mercalli ni indicó que el movimiento haya sido percibido por la población.
Otra vez la zona cercana a Cafayate
El nuevo movimiento se produjo en el mismo sector del sur de Salta que durante los últimos días registró una sucesión de temblores. La actividad había tenido uno de sus episodios más notorios durante el lunes 21 de septiembre, cuando se contabilizaron 13 sismos en distintos puntos de la zona.
Según informó LA GACETA, el movimiento de mayor magnitud de aquella jornada alcanzó 3,9 y se produjo a las 6.09, con una profundidad de apenas 5 kilómetros. La cercanía del epicentro con Cafayate y la escasa profundidad fueron factores que favorecieron que pudiera ser percibido en distintos puntos de la región.
La secuencia también incluyó movimientos que fueron registrados en las cercanías del límite entre Salta, Catamarca y Tucumán. La actividad sísmica de la región había generado además registros perceptibles en Tucumán durante jornadas anteriores.
Qué informó el INPRES sobre el sismo de esta madrugada
El movimiento registrado este miércoles tuvo una magnitud considerablemente menor que los principales temblores de los últimos días. El dato oficial indica:
Hora: 5.34.16
Magnitud: 2,5
Profundidad: 10 kilómetros
Epicentro: 72 km al este de Antofagasta de la Sierra
Distancia a Cafayate: 74 km al oeste
Distancia a Incahuasi: 75 km al sudeste
Coordenadas: -25.962, -66.699
El registro forma parte de la actividad sísmica habitual de una región donde el INPRES viene detectando numerosos movimientos durante septiembre. En los últimos días también se registraron sismos de magnitudes superiores en el mismo sector del sur salteño.
Por ahora, el sismo de esta madrugada no fue informado como un movimiento sentido y no existen datos oficiales sobre daños o personas afectadas.