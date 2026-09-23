Sismo en Salta esta madrugada: un temblor leve se registró cerca de Cafayate

De acuerdo con el reporte del INPRES, el punto se ubicó a 72 kilómetros al este de Antofagasta de la Sierra, 74 kilómetros al oeste de Cafayate y 75 kilómetros al sudeste de Incahuasi. Por el momento, el organismo no informó una intensidad en la escala de Mercalli ni indicó que el movimiento haya sido percibido por la población.