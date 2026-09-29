Los nueve desafíos que plantea el arco político para la Capital en su aniversario

San Miguel de Tucumán cumple hoy 341 años de su traslado desde Ibatín hasta el sitio de La Toma, el emplazamiento actual de la ciudad capital. Durante estos siglos, el municipio atravesó distintas problemáticas que fueron modificándose al mismo tiempo que la dinámica social. Y en este marco, el gobierno de turno y concejales de la oposición puntualizaron cuáles son los asuntos más urgentes que la Municipalidad debe resolver. Movilidad urbana, prevención de inundaciones, gestión de residuos y transparencia forman parte de las nueve claves definidas por el arco político.