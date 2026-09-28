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Pedro Rosemblat contó detalles de su casamiento con Lali Espósito: intimidad, invitados y el traje que usará

El conductor habló con la prensa sobre el gran paso que dará junto a la cantante, contó cómo se prepara para la boda y adelantó algunos detalles de la celebración.

Pedro Rosemblat y Lali Espósito
Pedro Rosemblat y Lali Espósito
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Pedro Rosemblat anticipó ante la prensa los detalles de su boda con Lali Espósito, al confirmar una celebración íntima para sellar su vínculo sin la presencia de cámaras.
  • El conductor descartó ceremonia religiosa y acuerdo prenupcial, confirmó que habrá unión por registro civil, vestirá traje formal y no invitará a figuras del ámbito político.
  • Pese al gran impacto mediático que rodea a la pareja, ambos decidieron priorizar la privacidad del evento, manteniendo la fecha y los preparativos bajo estricta reserva.
Resumen generado con IA

Pedro Rosemblat contó algunos detalles sobre el casamiento con Lali Espósito, aunque prefirió mantener en reserva la fecha exacta y otros aspectos de la celebración. "Nervios del 1 al 100 para lo que se viene", le consultó una cronista. "70. Bien, bien. Estoy retranquilo y recontento", reconoció.

Comentó que todavía no tuvo su despedida de soltero, aunque anticipó que podría organizar algún plan junto a sus amigos. "No está del todo definido. Supongo que sí, supongo que algún viajecito haremos. Tenemos ganas de ir a un recital, vamos a ver si lo logramos", contó.

El conductor prefirió no revelar la fecha exacta del casamiento y aseguró que la celebración tendrá pocos invitados. "Va a ser algo muy íntimo", afirmó.

También explicó cómo será la ceremonia. "Iglesia no creo que haya y civil sí, si no, no es un casamiento", añadió.

Rosemblat también le negó a la prensa la posibilidad de presenciar la celebración y se mostró en contra de la idea de firmar un acuerdo prenupcial. "Es mucho, es mucho...", expresó.

En cuanto a los invitados, fue contundente cuando le preguntaron si habría figuras de la política. "Por supuesto que no va a haber figuras del arco político, es mi casamiento", sentenció.

"Voy a tratar de preservar cierta intimidad"

Rosemblat explicó que tanto él como Lali Espósito buscarán mantener algunos aspectos de la celebración lejos de la exposición pública.

"Vamos a tratar de preservar cierta intimidad porque no creo que sea interesante para nadie de los gastos... Uno no puede manejar lo que se habla tampoco. Uno puede manejar lo que habla uno y yo de eso no voy a hablar", manifestó Rosemblat.

Por último, el conductor se refirió al look que elegirá para el especial momento y lo hizo con humor. "¡Y por supuesto que me voy a poner un traje! No voy a ir con la camiseta de Boca... ¡Me caso!", lanzó divertido.

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