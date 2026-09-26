¿Lady Gaga cantará con Lali en River? Las pistas que ilusionan a sus fanáticos a horas del show en River

Las horas que anteceden al show de Lali Espósito son escasas, pero los rumores no siguen la misma lógica. Las especulaciones por una nueva presentación de la artista en el Estadio River Plate suman nuevas teorías en las que todo apunta a la presencia de una estrella internacional. A menos de 24 horas de “No vayas a atender cuando el demonio llama”, las expectativas de que Lady Gaga pise las instalaciones de Núñez se vuelven más robustas y la cantante argentina se encargó de abrir esa posibilidad.