¿Lady Gaga cantará con Lali en River? Las pistas que ilusionan a sus fanáticos a horas del show en River

Resumen para apurados
- Lali Espósito desató rumores sobre una posible participación de Lady Gaga en su show de este sábado en River Plate, tras publicar sugerentes fotos en sus redes sociales.
- La cantante lució ropa de la artista pop e hizo guiños estéticos previos. En junio, convocó a 160.000 personas en Núñez e invitó a figuras como Kylie Minogue.
- El cierre del tour genera enorme expectativa en el público; de confirmarse, representaría un cruce histórico para la música pop argentina a nivel internacional.
Las horas que anteceden al show de Lali Espósito son escasas, pero los rumores no siguen la misma lógica. Las especulaciones por una nueva presentación de la artista en el Estadio River Plate suman nuevas teorías en las que todo apunta a la presencia de una estrella internacional. A menos de 24 horas de “No vayas a atender cuando el demonio llama”, las expectativas de que Lady Gaga pise las instalaciones de Núñez se vuelven más robustas y la cantante argentina se encargó de abrir esa posibilidad.
Lali se presentará nuevamente en River. Tras agotar localidades en sus fechas previas del 6 y 7 de junio y ofrecer conciertos sin precedentes en los que Kylie Minogue, Duki, Dillom y Miranda! se hicieron presentes, la intérprete de “Disciplina” parece redoblar la apuesta. Con miras a este único recital de septiembre, fijado para este sábado 26, una serie de publicaciones en sus redes sociales alimentaron la hipótesis de que la diva estadounidense podría subir al escenario.
Los guiños en redes sociales que encendieron las alarmas
La gira con la que Lali completó sus actuaciones en Núñez cerrará este sábado 26 de septiembre con una jornada que promete grandes sucesos. La artista ya había advertido a sus seguidores que quienes no asistieran a la función podrían arrepentirse. Además de las impactantes coreografías y vestuarios, sumados al talento de la cantante, las eventuales apariciones de invitados internacionales en sus anteriores presentaciones hacen esperar un final a lo grande.
La publicación que disparó los rumores fue un carrete donde Lali aparece en cuclillas sobre el piso de un espacio interior, con un micrófono en la mano y la mirada fija en la cámara. La fotografía, tomada en blanco y negro, muestra al fondo estructuras metálicas, líneas horizontales y un ambiente amplio de iluminación tenue.
Una prenda clave y recuerdos del pasado
El detalle de la captura que concentró la atención de los usuarios fue la remera negra de manga larga que lucía la artista, estampada con la imagen de Lady Gaga alusiva a Mayhem, el más reciente álbum de la estrella pop estadounidense. Espósito completó su atuendo con un sombrero oscuro de ala ancha, pantalones al tono y botas con flecos. La cuidada elección de la indumentaria no pasó desapercibida y fue interpretada de inmediato como una indirecta vinculada a su próximo espectáculo.
Esta postal no fue un hecho aislado, sino que se sumó a otros guiños vertidos en plataformas digitales durante las últimas semanas. Durante su despedida de soltera en Brasil, la intérprete de “Fanático” compartió una foto frente a un mural dedicado a Gaga con la icónica frase “Born This Way”. Asimismo, a principios de septiembre, difundió un video promocional vistiendo una peluca rubia y anteojos oscuros, una caracterización que sus fanáticos no tardaron en asociar con la estética de la estrella internacional.
Expectativa ante el cierre del tour
Las referencias entre ambas artistas también remiten a un episodio que se volvió viral años atrás. En una entrevista con Luzu TV, Lali recordó el origen de su famosa frase “I love she”, pronunciada durante el Festival de Cine de Venecia. Según relató la cantante, al intentar elogiar a Gaga en inglés ante la prensa británica —quien se presentaba en el mismo evento con un imponente vestido— terminó improvisando la expresión de forma errónea, un momento que luego se transformó en un divertido hito entre su público.
Más allá de las hipótesis, la expectación está respaldada por los antecedentes inmediatos del tour. En sus dos presentaciones previas del 6 y 7 de junio en el Estadio River Plate —que reunieron a más de 160.000 espectadores—, la producción sorprendió con figuras de primer nivel sobre el escenario.