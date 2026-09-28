SociedadClima y ecología

Cayó tanto granizo en el sur de Salta que cubrió parte de la ruta 9

El fenómeno se registró este lunes en la zona de La Candelaria, cerca del límite con Tucumán. Usuarios compartieron imágenes y videos en los que se observa una importante acumulación de granizo sobre la ruta nacional 9.

FUERTE GRANIZADA en Salta, en el límite con Tucumán.
FUERTE GRANIZADA en Salta, en el límite con Tucumán.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Una intensa granizada cubrió este lunes parte de la ruta nacional 9 en La Candelaria, al sur de Salta, debido a un fuerte frente de inestabilidad climática en la región.
  • El SMN había emitido un alerta amarillo por tormentas y ráfagas. Usuarios en redes sociales registraron cómo el hielo acumulado dificultó el tránsito en la calzada.
  • Aunque no hubo daños graves, el evento alerta a transportistas en este corredor clave entre Salta y Tucumán, donde continuará la inestabilidad meteorológica.
Resumen generado con IA

Una intensa caída de granizo se registró este lunes en el sur de Salta, en la zona de La Candelaria, a pocos kilómetros del límite con Tucumán. El fenómeno quedó registrado en imágenes y videos compartidos por usuarios en redes sociales.

Las imágenes muestran una importante cantidad de granizo acumulada en distintos sectores y, particularmente, sobre un tramo de la ruta nacional 9, uno de los principales corredores que conectan Salta con Tucumán.

Así quedó la ruta 9 tras la caída de granizo

Los registros difundidos durante la tarde permiten observar cómo la calzada quedó cubierta por el granizo en algunos sectores.

El fenómeno se produjo en medio de un escenario de inestabilidad meteorológica que había sido advertido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Alerta por tormentas en La Candelaria

Para el departamento La Candelaria regía este lunes una alerta amarilla por tormentas. El aviso contemplaba la posibilidad de precipitaciones intensas en períodos cortos, actividad eléctrica, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo.

Según el pronóstico del organismo, se esperaban acumulados de entre 20 y 50 milímetros, aunque esos valores podían ser superados de manera puntual.

Granizo en Salta: qué se sabe sobre el estado de la ruta

Los videos y fotografías permiten dimensionar la intensidad de la precipitación registrada en el sector. En las imágenes se observa una importante acumulación de piedras de hielo sobre la calzada.

Hasta el momento no se habían informado oficialmente daños de consideración como consecuencia del fenómeno.

La caída de granizo ocurrió mientras distintas zonas del sur de Salta atravesaban condiciones de inestabilidad, con tormentas, actividad eléctrica y fuertes ráfagas previstas por el SMN.

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