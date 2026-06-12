SpaceX salió a bolsa y Elon Musk se convirtió en el primer billonario del mundo

Resumen para apurados
- SpaceX debutó en la bolsa de Nueva York este viernes con una suba de más del 20%, convirtiendo a Elon Musk en el primer billonario del mundo tras una histórica oferta inicial.
- La histórica OPI de SpaceX, valorada en casi 2 billones de dólares tras subir a 166 dólares por acción, se concretó ante una demanda que cuadruplicó la oferta inicial.
- Este hito consolida a Musk como el más rico del planeta y abre el camino a otras firmas de IA, aunque Wall Street mantiene cautela ante las pérdidas de la compañía.
Las acciones de SpaceX, la empresa de Elon Musk, se dispararon este viernes más de un 20% hasta los U$S166 en su primer día de cotización tras la mayor oferta pública inicial de la historia, lo que convirtió al controvertido empresario en el primer billonario del mundo.
El debut en el mercado Nasdaq de Nueva York culminó semanas de frenesí inversor en torno a la compañía de cohetes, transformada ahora en un conglomerado de inteligencia artificial y satélites.
"SpaceX quiere ser capaz de llevarte a la Luna, llevarte a Marte y, en última instancia, más allá", declaró Musk en un evento de lanzamiento en Starbase, Texas, rodeado de su equipo. "Con el increíble equipo que tenemos aquí en SpaceX, lograremos hacerlo realidad para ustedes", añadió. Alrededor de un centenar de personas se congregaron frente a la sede del Nasdaq en Nueva York, mientras SpaceX conmemoró la ocasión con un letrero de neón en Times Square que rezaba: "Construyendo la infraestructura hacia el futuro".
Musk "se fija objetivos muy futuristas que nadie más está planteando, y creo que eso ha entusiasmado a mucha gente", comentó Sarin Sio, de la firma financiera Dovetail, quien acudió a la sede del Nasdaq. La empresa fijó el precio de más de 555 millones de acciones en 135 dólares cada una, valorando a SpaceX en algo menos de 1,8 billones de dólares. El alza del viernes elevó su valor de mercado a cerca de 2 billones de dólares, situándola entre las 10 empresas estadounidenses más valiosas, por delante de Tesla, Meta y Walmart.
Una OPI récord
Se espera que esta operación de gran envergadura, por la que Musk pretende recaudar más de 75.000 millones de dólares, dé inicio a una serie de importantes salidas a bolsa de empresas de inteligencia artificial en los próximos meses. Las opciones sobre casi 83 millones de acciones adicionales podrían elevar el total recaudado por encima de los 86.000 millones de dólares. Según Bloomberg, la oferta registró una demanda más de cuatro veces superior a la oferta inicial.
SpaceX se adelantó a otros gigantes de la IA que aspiran a salir a bolsa, como OpenAI y Anthropic, que recientemente presentaron la documentación inicial ante los reguladores. El conglomerado, que cotiza bajo el símbolo bursátil "SPCX", está siendo objeto de gran atención para ver cómo Wall Street asimila la oferta.
Miles de nuevos millonarios
Se espera que esta salida a bolsa genere miles de nuevos millonarios y varios multimillonarios, permitiendo capitalizar su inversión a empleados actuales y antiguos, así como a una larga lista de inversores, tras casi un cuarto de siglo de historia de la compañía. Sin embargo, las finanzas de la empresa generan cierta cautela en Wall Street, ya que su valoración depende en gran medida de que Musk cumpla promesas dignas de la ciencia ficción, como instalar centros de datos en el espacio y llevar seres humanos a Marte utilizando tecnología aún no probada.
Aunque SpaceX crece rápidamente, sus ingresos alcanzaron los U$S18.700 millones en 2025, también registra pérdidas, con un saldo negativo neto de U$S4.900 millones, debido principalmente a la inversión para desarrollar capacidades de IA.
En una predicción extraordinaria, la documentación presentada por SpaceX sostiene que la empresa podría generar más de U$S28,5 billones en ingresos procedentes de sus diversos mercados. Este hito consolida a Musk como la persona más rica del mundo con gran diferencia, eclipsando la fortuna de cualquier otro multimillonario.