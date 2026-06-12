SpaceX salió a bolsa y Elon Musk se convirtió en el primer billonario del mundo

Musk "se fija objetivos muy futuristas que nadie más está planteando, y creo que eso ha entusiasmado a mucha gente", comentó Sarin Sio, de la firma financiera Dovetail, quien acudió a la sede del Nasdaq. La empresa fijó el precio de más de 555 millones de acciones en 135 dólares cada una, valorando a SpaceX en algo menos de 1,8 billones de dólares. El alza del viernes elevó su valor de mercado a cerca de 2 billones de dólares, situándola entre las 10 empresas estadounidenses más valiosas, por delante de Tesla, Meta y Walmart.