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La tucumana Cynthia Pinto conquistó la medalla de oro en los Juegos Suramericanos

Junto a la platense Lis García Calderón, se impuso por 2-1 ante las uruguayas Sofía Vicente y Camila Naviliat en la final de pelota trinquete. La dupla argentina logró revertir un partido muy disputado.

Cynthia Pinto y Lis García Calderón con el oro de los Juegos Suramericanos.
Cynthia Pinto y Lis García Calderón con el oro de los Juegos Suramericanos.
Hace 24 Min

Resumen para apurados

  • Cynthia Pinto y Lis García Calderón ganaron el oro en pelota trinquete en los Juegos Suramericanos tras vencer 2-1 a las uruguayas Vicente y Naviliat en la final.
  • La dupla argentina superó problemas iniciales de adaptación a la cancha y corrigió su táctica reduciendo el ritmo para revertir el marcador en un partido muy disputado.
  • Tras coronarse en el certamen continental, las deportistas argentinas enfocarán su preparación para disputar el Mundial Absoluto en la Ciudad de Buenos Aires.
Resumen generado con IA

La tucumana Cynthia Pinto volvió a subir a lo más alto del podio. Junto a la platense Lis García Calderón, conquistó la medalla de oro en pelota trinquete de los Juegos Suramericanos, después de superar por 2-1 a las uruguayas Sofía Vicente y Camila Naviliat en una definición cargada de tensión.

El camino hacia la victoria estuvo lejos de ser sencillo. Las representantes argentinas atravesaron diferentes momentos de presión y tuvieron que modificar su juego para conseguir la remontada.

García Calderón reconoció que una de las principales dificultades estuvo relacionada con la adaptación a la cancha. Además, un problema de posicionamiento provocó algunas rachas favorables para las uruguayas y obligó a la dupla nacional a buscar soluciones durante el encuentro.

Allí apareció uno de los cambios que terminaría resultando decisivo. Pinto optó por bajar el ritmo, ordenar su juego y darle mayor importancia a cada ejecución.

“Me faltó confiar un poco más en mis golpes y en lo agresiva que soy jugando. Decidí ser un poco más prolija, tomarme un tiempo en el saque y concentrarme un poco más para que el saque se complique”, explicó la tucumana.

La modificación permitió que las argentinas recuperaran terreno y terminaran imponiéndose 2-1 para quedarse con la medalla dorada.

Una conexión que excede la cancha

Después de la consagración, Pinto puso especialmente el foco en la relación construida con García Calderón y en la conexión que consiguieron trasladar a la competencia.

“Somos una compañía muy excepcional en todo sentido. Somos muy distintas, pero trajimos muchas cosas muy lindas para el país. Las dos somos mamás, tenemos una conexión especial”, señaló.

Las diferencias entre ambas, según explicó, terminaron complementándose dentro de la cancha para construir una dupla que cerró su participación en los Juegos Suramericanos con el máximo premio.

El Mundial, el próximo gran desafío

Después de celebrar el título, Pinto regresará a Tucumán antes de volver a concentrarse con el equipo. El calendario, sin embargo, ya tiene marcado el próximo objetivo.

García Calderón anticipó que la dupla afrontará el Mundial Absoluto, que se disputará en el Club Ciudad de Buenos Aires y el Cenard.

Antes de pensar en ese desafío, las argentinas tendrán tiempo para disfrutar de una consagración conseguida desde la reacción. Pinto y García Calderón atravesaron las dificultades, ajustaron su juego y terminaron los Juegos Suramericanos con la medalla de oro.

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