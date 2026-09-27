Video: el apasionado beso entre Lali, Tini y Marilina Bertoldi que hizo estallar las redes

Lali Espósito volvió a hacer historia este sábado con una nueva presentación multitudinaria en el estadio Monumental. Durante la tercera fecha agotada en River de su gira “No vayas a atender cuando el demonio llama”, la cantante recibió a Tini Stoessel y Marilina Bertoldi, con quienes protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche.