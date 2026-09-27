Video: el apasionado beso entre Lali, Tini y Marilina Bertoldi que hizo estallar las redes

Lali Espósito volvió a hacer historia este sábado con una nueva presentación multitudinaria en el estadio Monumental. Durante la tercera fecha agotada en River de su gira “No vayas a atender cuando el demonio llama”, la cantante recibió a Tini Stoessel y Marilina Bertoldi, con quienes protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche.
El encuentro entre las tres artistas ocurrió después de que Lali y Tini interpretaran juntas “1Amor”. En medio de la celebración, las cantantes se besaron sobre el escenario, una escena que rápidamente fue registrada por el público y comenzó a viralizarse en redes sociales.
Lali Espósito y Tini Stoessel se vistieron de novia y cantaron juntas
Uno de los grandes momentos del recital fue la aparición de Tini Stoessel. Las dos artistas sorprendieron al público al subir al escenario vestidas de novia para interpretar “Like a Virgin”.
Luego llegó el turno de “1Amor”, uno de los temas de Lali, que ambas cantaron frente a un Monumental colmado. La presentación terminó con una ovación y dio paso al inesperado momento que protagonizaron junto a Marilina Bertoldi.
Después de compartir escenario, Tini le dedicó unas palabras a Lali y destacó la importancia que tuvo la artista a lo largo de su vida.
La cantante recordó que vio crecer a Lali desde que era chica y expresó su emoción por poder compartir aquella noche con ella. También resaltó todo el camino recorrido por la artista desde sus comienzos hasta convertirse en una de las figuras centrales del pop argentino.
Por su parte, Lali también hizo referencia a la historia que ambas comparten y al significado de aquel encuentro. “Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”, le dijo a Tini.
La frase provocó una nueva ovación del público y sintetizó el tono emotivo del reencuentro entre las dos artistas, que compartieron uno de los momentos más destacados de la noche en River.