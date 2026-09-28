Finca Carina: la causa por contrabando que movía $3 millones por día y llega a juicio con 12 imputados

Sobre la base de la investigación, el representante del MPF explicó que se determinó un movimiento aproximado de 300 vehículos por día y un ingreso económico diario cercano a los $3 millones, provenientes exclusivamente de la actividad ilegal. En la exposición, mencionó un informe aportado por la División Aduana de Orán (ARCA-DGA), en el que se calculó que los movimientos económicos derivados de la mercadería ilegal que circulaba por la finca ascendían a $2.975 millones.