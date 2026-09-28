Contrabando: anuncian que la Nación endurecerá los controles

Resumen para apurados
- El funcionario nacional Martín Culatto anunció en Salta que se endurecerán los controles en la frontera para combatir el delito del contrabando y el narcotráfico.
- Bajo el Plan Güemes, los recientes operativos de Prefectura en Aguas Blancas generaron malestar y resistencia entre los bagayeros locales frente al freno de la actividad.
- El Gobierno buscará una transición hacia el empleo formal y el desarrollo productivo junto a las provincias, rechazando el otorgamiento de planes sociales sustitutivos.
“Tenemos que seguir pensando en un cambio cultural. En la zona debe entenderse que el contrabando es un delito, no un trabajo”, sostuvo el subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad Nacional, Martín Culatto.
En una entrevista emitida por Radio Salta, el funcionario agregó: “Lanzamos el Plan Güemes y consideramos que tuvo un gran resultado. Queríamos controlar el ingreso de mercadería de manera ilegal y el de sustancias prohibidas. Tenemos que seguir trabajando en el control”.
“Cuando se hacen controles suceden este tipo de problemas. Creemos que tenemos que ir hacia la formalidad con un solo objetivo: debemos tratar de que ingrese la menor cantidad posible de mercadería ilegal a nuestro país”, sostuvo.
Culatto reconoció además que se debe seguir trabajando para tener un mayor control en la frontera. “Cuando Prefectura hace un trabajo fuerte, trae sus consecuencias. Obviamente tratamos de usar el mínimo de la fuerza, pero hay que defender lo que es la frontera”, añadió en la entrevista con el medio salteño.
El funcionario reconoció que la situación social en la frontera requiere una transición y que la generación de empleo formal no puede darse de manera inmediata. “Esto no es de la noche a la mañana y tiene todo un proceso que es donde tiene que trabajar en conjunto la Nación, la provincia e ir generando estas condiciones para tener un desarrollo productivo en todas las zonas del país”, señaló.
Culatto rechazó la posibilidad de reemplazar la actividad informal por planes de empleo y planteó que la alternativa debe ser la creación de puestos laborales vinculados al desarrollo productivo. “Nosotros no creemos en los planes de empleo. Nosotros lo que creemos que tiene que hacer es fuentes de trabajo legítimo”, expresó.