Contrabando: anuncian que la Nación endurecerá los controles

El funcionario reconoció que la situación social en la frontera requiere una transición y que la generación de empleo formal no puede darse de manera inmediata. “Esto no es de la noche a la mañana y tiene todo un proceso que es donde tiene que trabajar en conjunto la Nación, la provincia e ir generando estas condiciones para tener un desarrollo productivo en todas las zonas del país”, señaló.