El ejercicio puede aliviar el dolor tanto como un analgésico

"Es importante señalar que comprobamos que hacer más ejercicio no siempre es mejor. De hecho, los programas de menor duración e intensidad redujeron el dolor en mayor medida, lo que sugiere que las personas no necesitan esforzarse más ni entrenar durante más tiempo para obtener beneficios significativos", explicó el investigador principal Ben Singh. "A quienes sufren dolor se les suele decir que 'se mantengan activos', en vez de ofrecerles un programa de ejercicio concreto y basado en la evidencia, que tenga en cuenta qué tipo de actividad realizar, a qué intensidad y durante cuánto tiempo", añadió Singh.