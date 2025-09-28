Dieta saludable: estas son las frutas ideales para bajar de peso

Es inevitable que mientras aumenta la temperatura comience la búsqueda de estrategias para bajar de peso. No es casual que las frutas hayan ocupado históricamente un lugar destacado dentro de la alimentación diaria, debido a su aporte de vitaminas, minerales y fibra, características que las convierten en aliadas de quienes desean mantener una dieta saludable. Pero es importante tener en cuenta que no todas cumplen el mismo rol, cuando el objetivo es reducir calorías. Expertos en nutrición señalan que algunas variedades favorecen la saciedad y el equilibrio energético, mientras que otras deben consumirse con moderación por su elevado contenido de azúcares naturales.