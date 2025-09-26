¿Hasta qué punto es saludable la pasta de maní? La advertencia de los expertos

De las películas estadounidenses a la mesa de los argentinos, la pasta de maní se incorporó a los desayunos y las meriendas, valorada por nutricionistas y comensales que destacan su sabor y fama de alimento saludable. Sin embargo, como ocurre con muchos productos populares, su consumo encierra una dualidad: puede ser un gran aliado de la dieta o, por el contrario, contrarrestar los beneficios producidos e incluso afectar a la salud, dependiendo de cómo y cuándo la incorpores.
Esta revelación surge, en parte, de un análisis de los efectos de la pasta de maní en la alimentación, incluyendo un estudio realizado por la revista Health y la Escuela de Salud Pública de Harvard. Si bien se destaca por su valioso contenido nutricional, ya que dos cucharadas aportan siete gramos de proteína y 16 gramos de grasas saludables, que ayudan a aumentar el colesterol HDL y reducir el LDL, su disfrute requiere tanto moderación como una atención rigurosa a la calidad del producto.
La calidad importa más que la cantidad
El primer y más común error está en el exceso calórico. La pasta de maní es densa: el exceso de consumo aporta 190 calorías por cada dos cucharadas. Es un alimento que prolonga la saciedad, pero que, si se consume sin control, puede desequilibrar rápidamente el aporte calórico diario recomendado.
Pero el verdadero dilema, y lo que puede hacerla más perjudicial para la salud, reside en la etiqueta. Muchas versiones comerciales que encontramos en los supermercados comprometen la salud al incluir ingredientes innecesarios y perjudiciales. Hablamos de azúcares añadidos, aceites hidrogenados y sodio. Estos componentes reducen drásticamente los beneficios naturales del maní. Por ello, para garantizar que obtengas lo mejor de este alimento, los expertos recomiendan elegir productos con maní y sal como únicos ingredientes para evitar aditivos perjudiciales.
Riesgos ocultos: las aflatoxinas
Existe un riesgo menos visible que afecta a la pureza del maní: las aflatoxinas. Estas son toxinas generadas por hongos que pueden desarrollarse en el maní. Aunque la industria alimentaria cuenta con controles rigurosos, la exposición prolongada a estas toxinas puede llegar a afectar el hígado.
Debido a la preocupación por la seguridad y la calidad, el consejo es ser selectivos con las marcas. Para mitigar este riesgo potencial, se aconseja consumir marcas con estándares de calidad comprobados. Optar por productos con altos estándares de calidad es una medida preventiva esencial.
La cantidad adecuada
Finalmente, hay que considerar la salud personal. El maní es uno de los alérgenos más comunes y serios. La alergia al maní afecta a millones de personas y puede causar reacciones graves. Si se padece esta condición, debe evitarse por completo.
Además, las personas con afecciones preexistentes deben ser extremadamente cautelosas. Quienes padecen enfermedades renales, por ejemplo, deben tener una consulta profesional antes de incorporarla, ya que el alimento podría no ser adecuada para su condición. Así es que para asegurar todos los beneficios de la pasta de maní como la mejora de los perfiles lipídicos y la reducción de la presión arterial, los especialistas sugieren dos cucharadas diarias dentro de una alimentación equilibrada.