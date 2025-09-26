¿Hasta qué punto es saludable la pasta de maní? La advertencia de los expertos

De las películas estadounidenses a la mesa de los argentinos, la pasta de maní se incorporó a los desayunos y las meriendas, valorada por nutricionistas y comensales que destacan su sabor y fama de alimento saludable. Sin embargo, como ocurre con muchos productos populares, su consumo encierra una dualidad: puede ser un gran aliado de la dieta o, por el contrario, contrarrestar los beneficios producidos e incluso afectar a la salud, dependiendo de cómo y cuándo la incorpores.