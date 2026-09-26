Fórmula 1: Russell voló con su Mercedes y ganó el GP de Azerbaiyán

Así terminó el accidentado Gran Premio de Bakú
1. Russell
2. Verstappen
3. Hadjar
4. Leclerc
5. Antonelli
6. Hamilton
7. Lindblad
8. Ocon
9. Bearman
10. Sainz
11. Hulkenberg
12. Lawson
13. Bortoleto
14. Piastri
15. Pérez
Celebra Mercedes: Russell ganó el Gran Premio de Azerbaiyán
Con Verstappen siguiéndolo de cerca en las últimas vueltas, el piloto inglés logró defender la pole position y sumar 25 puntos para Mercedes.
Última vuelta en el Circuito Callejero de Bakú
Russell se destacó y pudo mantener el primer lugar pese a los acercamientos durante los safety cars.
Después de una revisión, la FIA decidió no seguir investigando a Verstappen.
Últimas cinco vueltas en el GP de Azerbaiyán
Siguen corriendo Russell, Verstappen, Hadjar, Leclerc, Antonelli, Hamilton, Ocón, Bearman, Lindblat, Hulkenberg, Sainz, Lawson, Bortoleto, Pérez, Piastri y Bottas.
Abandonaron Colapinto, Gasly, Norris, Albon, Alonso y Stroll.
Faltando 8 vueltas, Antonelli sueña con pelear el podio
Kimi Antonelli llegó al 5° lugar en la vuelta 43 tras haber superado a Lewis Hamilton. Ganó 11 posiciones desde la largada.
Verstappen va por Russell
Los safety car le permitieron a los pilotos de Red Bull acercarse al piloto de Mercedes. Verstappen avanza a solo un segundo de Russell.
Franco Colapintó fuera del Gran Premio de Azerbaiyán
En la vuelta 38, Franco Colapinto salió de la carrera luego del triple choque, perdiendo su mención como único piloto sin abandonos en la temporada.
Un toque de Colapinto dejó fuera del GP de Bakú a Norris y Gasly
En una curva, Colapinto chocó contra Pierre Gasly que, a su vez, impactó contra Norris. El primer piloto de Alpine y el de McLaren abandonaron la carrera.
El argentino debió entrar a boxes.
Azerbaiyán: salida y nueva entrada del safety car
En menos de una vuelta, el safety car debió volver a salir por obstáculos en la pista.
La mayoría de los pilotos pasaron a las gomas blandas mientras se retiraba el auto de Albon de la pista.
Albon fuera del GP de Azerbaiyán por un choque
El piloto de Williams impactó contra los límites de la curva 5 en la vuelta 32, dando lugar a un safety car. Franco Colapinto aprovechó para entrar a boxes.
Norris perdió dos posiciones por un error
Lando Norris se confundió en el circuito y perdió dos posiciones al girar hacia el lado incorrecto. Quedó en 9° lugar.
Russell corre su propia carrera en el GP de Bakú
George Russell supera por 9.4 segundos a Piastri y se mantiene con soltura en la pole position a 25 vueltas de la largada.
Colapinto quedó detrás de Antonelli
En la vuelta 21, Alpine le indicó a Colapinto dejar pasar a Kimi Antonelli, que lo dejó al borde de la zona de puntos en la vuelta 23.
Antonelli ingresó a la zona de puntos en Azerbaiyán
Kimi Antonelli largó del puesto 16° del GP de Bakú y en la vuelta 17 quedó en el 10° lugar, por detrás de Colapinto y Gasly.
Colapinto, cómodo en el 9° puesto en Bakú
El segundo piloto de Alpine mantiene su lugar y, por ahora, suma puntos para la escudería. En la 15° vuelta, supera por 4.3 segundos a Bearman.
Stroll está fuera de la pista en el Gran Premio de Bakú
En la 9° vuelta, la escudería le pidió al piloto que abandonara el circuito.
Antonelli lucha por recuperar puestos en Azerbaiyán
En la 10° vuelta, Kimi Antonelli logró adelantar tres puestos luego de lanzar de la octava fila.
Franco Colapinto continúa 9° en el Circuito Callejero de Bakú
En la quinta vuelta, Russell conserva el liderazgo, seguido por Piastri. Hadjar logró superar a Verstappen y quedarse con el tercer lugar. Siguen Leclerc, Norris, Hamilton y, en 8° y 9° lugar, los pilotos Alpine.
Russell lidera en la tercera vuelta de Azerbaiyán
El primer puesto en la tercera vuelta es para Russell; le siguen Piastri y Leclerc. Franco Colapinto sigue 9° y Pierre Gasly perdió una posición.
F1: ya se corre el GP de Azerbaiyán
Mercedes, Race Bull y Ferrari encabezan las dos primeras filas de la largada.
Kimi Antonelli, el piloto que lidera el campeonato, salió desde el lugar 16 luego de chocar en una curva en la clasificación.
Fernando Alonso y Lance Stroll están entre los pilotos penalizados por haber cambiado partes de su unidad de potencia.
El viaje democrático - 1983/2023
A partir de las 8, hora de Argentina, la F1 tendrá un sábado excepcional. Las 11 escuderías se lanzarán a competir por el Gran Premio del Circuito Callejero de Bakú, capital de Azerbaiyán.
George Russel, Charles Leclerc y Oscar Piastri encabezarán la largada. Franco Colapinto saldrá 10°, tres lugares por detrás de Pierre Gasly, su compañero de Alpine.
Después de la Clasificación que se corrió este viernes, “Checo” Pérez fue sancionado con tres posiciones de recargo por obstrucción a otro piloto y Carlos Sainz con cinco por no reducir la velocidad en banderas amarillas.