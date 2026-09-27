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“Chau, ya están afuera”: la polémica por el gol anulado a San Martín y la frase atribuida a Bruno Amiconi

En el descuento, el árbitro anuló el 3 a 2 de Diego Diellos por un supuesto offside de Bruno Cabrera, que las imágenes ponen en duda. Después del partido hubo reclamos y tres expulsiones.

HABILITADÍSIMO. La imagen en el momento del pase de Verón, muestra que Cabrera está habilitado por los cuatro defensores. Lo llamativo es que el asistente Gonzalo Ferrari está muy bien ubicado.
HABILITADÍSIMO. La imagen en el momento del pase de Verón, muestra que Cabrera está habilitado por los cuatro defensores. Lo llamativo es que el asistente Gonzalo Ferrari está muy bien ubicado.
27 Septiembre 2026

San Martín tuvo en sus pies el 3 a 2 en la última jugada del partido, pero el gol fue anulado por posición adelantada y la decisión terminó convirtiéndose en uno de los grandes motivos de enojo del “Santo” después del empate contra Gimnasia de Jujuy.

A los 46 minutos del segundo tiempo, cuando el partido estaba 2-2, “Caco” García comandó una contra y habilitó a Mauro Verón. El delantero ingresó al área y tocó hacia Bruno Cabrera, que apareció por el sector derecho. El ex Lanús controló y puso la pelota al medio para la llegada de Diego Diellos, que solamente tuvo que empujarla sobre la línea para marcar el 3-2.

Pero el asistente número 2, Gonzalo Ferrari, levantó la bandera por una supuesta posición adelantada de Cabrera. El árbitro Bruno Amiconi tomó la indicación y anuló la conquista.

La jugada, sin embargo, dejó una fuerte controversia. En las imágenes de la acción se observa que Cabrera estaría habilitado por los cuatro defensores de Gimnasia que aparecen en la línea defensiva. La posición del futbolista de San Martín, por lo tanto, genera dudas sobre la decisión que terminó privando al equipo tucumano de lo que hubiera sido el tercer gol.

Una frase que encendió el enojo de la delegación "santa"

El enojo no terminó con el pitazo final. La anulación fue uno de los detonantes de los reclamos de los jugadores de San Martín hacia Amiconi una vez terminado el encuentro. En ese contexto, habrían sido expulsados Matías Ignacio García, Nicolás Castro y Álvaro Veliez, aunque nadie del "Santo" pudo confirmar esa información.

Según contó un integrante de la delegación, el conflicto habría continuado en el túnel que conduce a los vestuarios. De acuerdo con esa versión, el árbitro habría lanzado hacia los futbolistas: “Chau, ya están afuera”. La frase generó malestar entre los dirigentes de San Martín, que cuestionaron lo ocurrido después del partido.

El 2-2 ya era un resultado doloroso para el “Santo”. La controversia de la última jugada le agregó otra cuota de bronca a una noche en la que el equipo volvió a dejar escapar una ventaja y, además, se quedó con la sensación de que pudo haber ganado en la última pelota.

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