“Chau, ya están afuera”: la polémica por el gol anulado a San Martín y la frase atribuida a Bruno Amiconi

A los 46 minutos del segundo tiempo, cuando el partido estaba 2-2, “Caco” García comandó una contra y habilitó a Mauro Verón. El delantero ingresó al área y tocó hacia Bruno Cabrera, que apareció por el sector derecho. El ex Lanús controló y puso la pelota al medio para la llegada de Diego Diellos, que solamente tuvo que empujarla sobre la línea para marcar el 3-2.