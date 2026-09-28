Causa Andis: detectan sobreprecios de hasta 1.972%

En el marco de la causa de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que lleva adelante la Justicia, una investigación periodística basada en informes técnicos sacó a la luz una red de presuntas irregularidades y sobreprecios en la adquisición de insumos médicos y ortopédicos. La documentación, firmada por el interventor del organismo, Alejandro Vilches, y presentada ante oficinas judiciales por el Ministerio de Salud, reveló desvíos “técnicamente indefendibles” con montos que en algunos casos superaron en un 1.972 % a los abonados por otras reparticiones públicas como el PAMI. Los expedientes, que analizan compras realizadas durante 2025 y fueron incorporados a la causa que instruye el fiscal federal Franco Picardi, abarcan desde la duplicación de pagos en facturas hasta inconsistencias en entregas de prótesis no efectuadas pero consignadas como recibidas.