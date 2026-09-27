Atlético Tucumán celebró sus 124 años con una fiesta inolvidable en el Monumental

La celebración tuvo un marco especialmente significativo. Las tribunas estaban colmadas, sobre el césped habían vuelto a reunirse protagonistas de distintas generaciones de la historia reciente del club y, apenas minutos antes, Rodríguez había recibido el cariño de los hinchas en su despedida. Así, el homenaje al máximo ídolo de los últimos años terminó enlazándose de manera natural con el cumpleaños de la institución.