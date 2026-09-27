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Atlético Tucumán celebró sus 124 años con una fiesta inolvidable en el Monumental

Tras la despedida del “Pulga” Rodríguez, el estadio se apagó para una cuenta regresiva, hubo fuegos artificiales, música en vivo y un festejo multitudinario junto a las glorias del club.

FESTEJO. Fuegos artificiales iluminaron el Monumental durante la celebración por los 124 años de Atlético, tras la despedida del “Pulga” Rodríguez.
FESTEJO. Fuegos artificiales iluminaron el Monumental durante la celebración por los 124 años de Atlético, tras la despedida del “Pulga” Rodríguez. OSVALDO RIPOLL / LA GACETA
Hace 1 Hs

La despedida de Luis Miguel Rodríguez no fue el único motivo de celebración en 25 de Mayo y Chile. Apenas terminó el partido homenaje al “Pulga”, Atlético Tucumán comenzó oficialmente los festejos por sus 124 años de vida en un Monumental repleto y con varias de las grandes glorias de la institución presentes.

El cierre del encuentro dio paso inmediatamente a una nueva escena. Las luces del estadio se apagaron, comenzó una cuenta regresiva y, cuando llegó a cero, miles de hinchas entonaron juntos el “feliz cumpleaños” para celebrar un nuevo aniversario del “Decano”. El cielo también se iluminó con un espectáculo de fuegos artificiales que acompañó uno de los momentos más emotivos de la jornada.

La celebración tuvo un marco especialmente significativo. Las tribunas estaban colmadas, sobre el césped habían vuelto a reunirse protagonistas de distintas generaciones de la historia reciente del club y, apenas minutos antes, Rodríguez había recibido el cariño de los hinchas en su despedida. Así, el homenaje al máximo ídolo de los últimos años terminó enlazándose de manera natural con el cumpleaños de la institución.

Después llegó la música. Un show en vivo prolongó los festejos y terminó de completar una jornada que quedará marcada en la memoria de los simpatizantes. Atlético reunió en una misma noche pasado y presente: futbolistas de los ascensos de 2008 y 2015, integrantes del plantel actual, familiares y referentes históricos compartieron escenario frente a un José Fierro vestido especialmente para la ocasión.

El aniversario, sin embargo, no terminará allí. Las actividades continuarán este domingo desde temprano. A las 9 se realizará una misa en la Iglesia Nuestra Señora de la Merced y, desde las 11, está prevista una visita al cementerio para realizar una ofrenda.

Atlético llegó así a sus 124 años con una celebración a la altura de la fecha: su estadio lleno, sus glorias nuevamente reunidas y el homenaje a uno de los futbolistas más importantes de su historia como antesala de un cumpleaños que comenzó entre aplausos, luces y fuegos artificiales.

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