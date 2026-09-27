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La decisión que tomaron Esteban Lamothe y Débora Nishimoto tras más de dos años de relación

La pareja, que se conoció durante el rodaje de Envidiosa, habría elegido una fecha de diciembre para celebrar una ceremonia íntima junto a familiares y amigos.

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto se conocieron en el rodaje de Envidiosa
Esteban Lamothe y Débora Nishimoto se conocieron en el rodaje de Envidiosa La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Esteban Lamothe y Débora Nishimoto planean casarse el 4 de diciembre en una ceremonia íntima con 100 invitados, según trascendió en medios del espectáculo.
  • La pareja se conoció durante el rodaje de la serie Envidiosa en 2024, blanqueó su romance poco después de finalizar las grabaciones y actualmente convive.
  • Aunque los actores optan por el hermetismo, el enlace formalizará su vínculo y marcará un nuevo paso tras consolidar su relación lejos de la exposición mediática.
Resumen generado con IA

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto estarían a punto de dar un importante paso en su relación, aunque por ahora prefieren mantener los detalles en reserva. La pareja, que se conoció durante el rodaje de Envidiosa, ya habría tomado una decisión que podría concretarse antes de fin de año.

Según informó Pepe Ochoa, el actor y la actriz tendrían previsto casarse el 4 de diciembre en una celebración íntima para alrededor de 100 personas.

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La noticia generó expectativa porque, cuando fue consultado directamente sobre el supuesto casamiento, Lamothe evitó confirmar la fecha y respondió con humor. Sin embargo, su reacción terminó dejando entrever que hay un acontecimiento importante en camino.

Qué dijo Esteban Lamothe sobre su supuesto casamiento

Durante una entrevista, el actor fue sorprendido por las preguntas sobre una posible boda en diciembre. Entre risas, intentó esquivar el tema y preguntó: “¿Qué casamiento?”.

El cronista insistió y le señaló que tenía información sobre sus presuntas nupcias. Lamothe se mostró nervioso, se cubrió la cara y prefirió no brindar detalles sobre los preparativos. “No voy a hacer ninguna declaración. ¿Qué evento? ¿Qué casamiento? La semana que viene por ahí charlamos de vuelta”, respondió.

Sin embargo, finalmente dejó una frase que alimentó las versiones sobre el futuro enlace: “No estoy diciendo nada, pero estoy diciendo todo. Estoy contento, muy feliz. Yo estoy chocho y ella también”.

De acuerdo con la información difundida por Pepe Ochoa, se trataría de una boda íntima para unas 100 personas, prevista para el 4 de diciembre.

Cómo comenzó la historia de amor de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto

La relación entre Lamothe y Nishimoto comenzó mientras ambos trabajaban en Envidiosa, la serie de Netflix. Durante buena parte del rodaje no tuvieron un vínculo sentimental, pero el romance surgió cerca del final de las grabaciones.

En septiembre de 2024 aparecieron las primeras imágenes que despertaron rumores sobre una relación entre ambos. Un mes después, Nishimoto reconoció que estaban conociéndose y, posteriormente, Lamothe confirmó públicamente el romance.

El actor contó que se habían conocido durante los ocho meses de rodaje y que comenzaron a salir cuando faltaba aproximadamente una semana para terminar el trabajo.

Desde entonces, la pareja avanzó en su relación y apostó por la convivencia. Ahora, según la información difundida, estarían preparando un nuevo capítulo de su historia: una boda que, al menos por el momento, prefieren mantener lejos de los grandes anuncios.

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