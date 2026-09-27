Tucumán: domingo de calor, con una máxima de 34°

El calor será el principal protagonista de este domingo 27 de septiembre en San Miguel de Tucumán y las zonas aledañas. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura alcanzará una máxima de 34 °C durante la tarde, mientras que la mínima prevista será de 21 °C.
Durante la mañana, el cielo estará algo nublado, con una temperatura cercana a los 21 °C. El viento soplará del sector sudoeste, a velocidades de entre 7 y 12 km/h, y no se esperan precipitaciones.
Con el avance de la jornada, el ambiente se tornará más caluroso. Para la tarde, el SMN prevé cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 34 °C. El viento rotará al noreste y se mantendrá entre 7 y 12 km/h.
¿Puede llover este domingo?
La situación podría cambiar hacia la noche, cuando aumentará la inestabilidad. El pronóstico no descarta tormentas aisladas y una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%.
Para ese período se espera una temperatura de alrededor de 29 °C, con mismo nivel de vientos que el día.