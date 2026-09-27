›› PANORAMA TUCUMANO La “Pax tucumana” Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Roberto Delgado Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánSan Miguel de TucumánWhatsAppLuis Miguel "Pulguita" RodríguezInseguridadViolenciaURL Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Monstruos ¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales? El medallero mentiroso: Argentina no tiene política deportiva Los asuntos pendientes de la Ciudad Universitaria Presupuesto nacional 2027:¿para qué el superávit fiscal?