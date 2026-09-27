Entrenar la imaginación

“Las personas que viajan y pasan por la ciudad me ven entrenando ahí, en mi lugar de entrenamiento, y es un lugar muy preciado: valoro lo que tengo y trato de empujar desde ese lugar, sin quedarme en la queja de si me falta esto o aquello. Lo que tengo trato de potenciarlo. Eso me tiene ahí y me ayuda a soñar”, expresó el día de los laureles.