Cazzu se mostró por primera vez en público con su nuevo novio

Resumen para apurados
- Cazzu se mostró por primera vez en público con su novio, el bailarín Ignacio Colombara, el viernes en el teatro Dumont 4040 al asistir a una obra de Maty Napp.
- La pareja fue captada sonriente al salir de la función, en lo que representa la primera relación de la cantante tras su separación de Christian Nodal en mayo de 2024.
- Esta aparición confirma formalmente el nuevo vínculo sentimental de la artista y marca el fin de su período de estricto bajo perfil mediático tras su última ruptura.
Cazzu fue fotografiada por primera vez en público junto a Ignacio Colombara, el bailarín con quien mantiene una relación. Ambos asistieron el viernes por la noche a una función de Animal, dirigida y protagonizada por Maty Napp, en el teatro Dumont 4040.
Las cámaras los registraron al salir del espacio teatral porteño. En las imágenes se los ve caminando juntos, sonrientes y con gestos de complicidad.
La aparición se produjo más de un año después de la separación de Cazzu y Christian Nodal, en mayo de 2024. La cantante y el artista mexicano tienen una hija, Inti.
Al finalizar la función, Cazzu se acercó a saludar a Maty Napp, responsable de la dirección y la coreografía de Animal. Después salió del teatro junto a Colombara.
La cantante había mantenido un perfil bajo desde su separación de Nodal. Por eso, las imágenes de la salida con Colombara marcaron la primera aparición pública de Cazzu junto a una nueva pareja.
Hasta ahora, la relación había permanecido alejada de las cámaras. La salida al teatro permitió verlos juntos y confirmó públicamente el vínculo entre la cantante y el bailarín.