EspectáculosFamosos

Cazzu se mostró por primera vez en público con su nuevo novio

La cantante asistió junto al bailarín Ignacio Colombara a una función de Animal, el espectáculo de Maty Napp, en el teatro Dumont 4040.

ENAMORADA. Cazzu se mostró por primera vez en público con su nuevo novio.
ENAMORADA. Cazzu se mostró por primera vez en público con su nuevo novio. FOTO/MOVILPRESS
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Cazzu se mostró por primera vez en público con su novio, el bailarín Ignacio Colombara, el viernes en el teatro Dumont 4040 al asistir a una obra de Maty Napp.
  • La pareja fue captada sonriente al salir de la función, en lo que representa la primera relación de la cantante tras su separación de Christian Nodal en mayo de 2024.
  • Esta aparición confirma formalmente el nuevo vínculo sentimental de la artista y marca el fin de su período de estricto bajo perfil mediático tras su última ruptura.
Resumen generado con IA

Cazzu fue fotografiada por primera vez en público junto a Ignacio Colombara, el bailarín con quien mantiene una relación. Ambos asistieron el viernes por la noche a una función de Animal, dirigida y protagonizada por Maty Napp, en el teatro Dumont 4040.

Las cámaras los registraron al salir del espacio teatral porteño. En las imágenes se los ve caminando juntos, sonrientes y con gestos de complicidad.

La aparición se produjo más de un año después de la separación de Cazzu y Christian Nodal, en mayo de 2024. La cantante y el artista mexicano tienen una hija, Inti.

Cazzu se mostró por primera vez en público con su nuevo novio

Al finalizar la función, Cazzu se acercó a saludar a Maty Napp, responsable de la dirección y la coreografía de Animal. Después salió del teatro junto a Colombara.

La cantante había mantenido un perfil bajo desde su separación de Nodal. Por eso, las imágenes de la salida con Colombara marcaron la primera aparición pública de Cazzu junto a una nueva pareja.

Hasta ahora, la relación había permanecido alejada de las cámaras. La salida al teatro permitió verlos juntos y confirmó públicamente el vínculo entre la cantante y el bailarín.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jaldo celebró la Zona Fría y reclamó subsidios para la luz: “Como calefaccionamos el sur, refrigeremos el norte”
1

Jaldo celebró la Zona Fría y reclamó subsidios para la luz: “Como calefaccionamos el sur, refrigeremos el norte”

Llegó al rugby por sus amigos, se convirtió en un emblema de Los Tarcos e hizo historia con la Naranja
2

Llegó al rugby por sus amigos, se convirtió en un emblema de Los Tarcos e hizo historia con la Naranja

Video: el grave error de Colapinto que terminó en abandono y dejó a Alpine sin puntos en Azerbaiyán
3

Video: el grave error de Colapinto que terminó en abandono y dejó a Alpine sin puntos en Azerbaiyán

¿Cuándo llegará la lluvia a Tucumán? El pronóstico anticipa cómo seguirá el tiempo después del calor
4

¿Cuándo llegará la lluvia a Tucumán? El pronóstico anticipa cómo seguirá el tiempo después del calor

Jaldo asoció la baja de la pobreza en Tucumán al diálogo con la Nación
5

Jaldo asoció la baja de la pobreza en Tucumán al diálogo con la Nación

Ranking notas premium
Nos trataba de negros y muertos de hambre: tres vecinas de Graneros que denuncian a Huesen piden declarar
1

"Nos trataba de negros y muertos de hambre": tres vecinas de Graneros que denuncian a Huesen piden declarar

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú
2

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú

Llegó al rugby por sus amigos, se convirtió en un emblema de Los Tarcos e hizo historia con la Naranja
3

Llegó al rugby por sus amigos, se convirtió en un emblema de Los Tarcos e hizo historia con la Naranja

Dos reuniones, una foto y (demasiadas) sospechas en la Capital
4

Dos reuniones, una foto y (demasiadas) sospechas en la Capital

Qué hay detrás del dato de pobreza en Tucumán y cómo quedó frente al resto del país
5

Qué hay detrás del dato de pobreza en Tucumán y cómo quedó frente al resto del país

Más Noticias
El Brad Pitt chaqueño: nació en Villa Ángela, vendía pan casero y hoy conquista las pasarelas como modelo

El "Brad Pitt chaqueño": nació en Villa Ángela, vendía pan casero y hoy conquista las pasarelas como modelo

Cómo hacer yogur griego casero rico en proteína: el truco para que quede espeso y cremoso

Cómo hacer yogur griego casero rico en proteína: el truco para que quede espeso y cremoso

Daniel Osvaldo internado: el problema de salud que lo llevó a terapia intensiva

Daniel Osvaldo internado: el problema de salud que lo llevó a terapia intensiva

Mirtha Legrand sorprende con su recuperación: cómo evoluciona tras la neumonía bacteriana

Mirtha Legrand sorprende con su recuperación: cómo evoluciona tras la neumonía bacteriana

Cómo fueron los últimos meses de Oscar González Oro antes de morir: Una larga agonía

Cómo fueron los últimos meses de Oscar González Oro antes de morir: "Una larga agonía"

Horóscopo chino: los signos que encontrarán claridad y cumplirán sus metas a fin de septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que encontrarán claridad y cumplirán sus metas a fin de septiembre, según Ludovica Squirru

Día del Empleado de Comercio: qué locales estarán abiertos y cuáles cerrarán el lunes 28

Día del Empleado de Comercio: qué locales estarán abiertos y cuáles cerrarán el lunes 28

Internaron de urgencia a Daniel Osvaldo y está en terapia intensiva: ¿qué se sabe sobre su salud?

Internaron de urgencia a Daniel Osvaldo y está en terapia intensiva: ¿qué se sabe sobre su salud?

Comentarios