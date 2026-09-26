Migue Granados contó cómo hizo para bajar más de 20 kilos a los 40 años

Resumen para apurados
- El conductor Migue Granados reveló cómo bajó más de 20 kilos desde julio pasado mediante déficit calórico y entrenamiento, tras los rumores surgidos en Olga y redes sociales.
- El humorista inició con dieta keto pero la dejó por el colesterol; luego adoptó el déficit y pesas cuatro veces por semana. Además, desmintió el uso del fármaco Ozempic.
- Su testimonio desmitifica soluciones mágicas y genera debate sobre hábitos saludables y estética en medios, tras sumar también la confirmación de un implante capilar.
Migue Granados habló sobre el cambio físico que experimentó durante el último año y reveló cómo logró bajar más de 20 kilos a los 40 años. Ante las especulaciones sobre la rapidez de la transformación, el conductor de Olga aclaró que el proceso comenzó en julio del año pasado.
“Empecé en julio del año pasado”, explicó, al remarcar que no se trató de una pérdida de peso conseguida en pocos meses, sino de un proceso sostenido en el tiempo.
Granados siempre mantuvo una relación abierta con su público respecto de su cuerpo y, en distintas oportunidades, compartió los cambios que intentó incorporar para alcanzar sus objetivos. También contó aquellas estrategias que no le dieron resultado.
“Primero dieta keto y caminata. Después la keto no me funcó más y me hizo subir el colesterol”, relató el humorista.
Después decidió cambiar de estrategia. “Me pasé al déficit calórico y sumé fuerza cuatro veces por semana”, contó.
De esta manera, según explicó, combinó una modificación en su alimentación con un entrenamiento de fuerza regular para conseguir el cambio físico que mostró durante los últimos meses.
El implante capilar de Migue Granados
El cambio de Granados no se limitó a su peso. En los últimos días, el conductor también se convirtió en noticia por un implante capilar.
Su nuevo look llamó la atención durante las apariciones en Soñé que volaba, el programa de Olga, y un detalle en su cabeza no pasó inadvertido para los espectadores.
En las redes sociales surgieron numerosos comentarios sobre el cambio. Uno de los usuarios fue directo y le preguntó: “¿Qué cara... se hizo en la cabeza Migue?, jaja”.
El propio comediante decidió responder con el humor que lo caracteriza y, entre risas, contestó: “No levantes la perdiz amigo, jaja jugala de queruza, hermano”.
Con esa respuesta, Granados dio a entender que el comentario había acertado al señalar el procedimiento que se había realizado.
Negó haber usado Ozempic
Otro de los interrogantes que surgieron alrededor de su descenso de peso fue si había utilizado Ozempic, uno de los medicamentos más conocidos para el tratamiento de la diabetes y que también ganó popularidad por su utilización para bajar de peso.
Granados negó haber recurrido al fármaco. En una historia publicada en su cuenta personal de Instagram, respondió a la consulta de un seguidor.
“Jamás. Si así fuese lo rebancaría, incluso públicamente. Me lo han recomendado, pero no me animé”, afirmó.
Así, el conductor explicó que su descenso de más de 20 kilos se produjo, según su propio relato, después de comenzar el proceso en julio del año pasado, adoptar un déficit calórico y sumar entrenamiento de fuerza cuatro veces por semana.