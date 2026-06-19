La fuerte reacción de Migue Granados tras el escándalo en Luzu que involucra a Nicolás Occhiato y Florencia Peña

Más allá de las diferencias entre plataformas y de la competencia por la audiencia, el conductor reconoció que situaciones como esta afectan a todo el ecosistema del streaming. “Me deja tranquilo, pero a la vez no me gusta que esté sucediendo en el lugar que habitamos todos, porque quieras o no, a todos nos sirve que haya mucha gente viendo el streaming, a todos nos puede llegar a afectar que pase algo en streaming. Entonces, fuera de las competencias y las pavadas, la verdad que no me agrada. Lamento lo que pasó”, reflexionó.