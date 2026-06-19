La fuerte reacción de Migue Granados tras el escándalo en Luzu que involucra a Nicolás Occhiato y Florencia Peña
El conductor de Olga se refirió a la polémica generada por la difusión de un falso rumor sobre Jorge Messi. Evitó cuestionar a la actriz, habló de los errores en vivo y lamentó el impacto del episodio en toda la industria del streaming.
La polémica que se desató en el mundo del streaming tras la difusión de un falso rumor sobre Jorge Messi, padre de Lionel Messi, sigue generando repercusiones. Migue Granados fue consultado sobre el episodio y fijó su postura respecto de la responsabilidad de quienes comunican en este tipo de plataformas.
Antes de ingresar al programa Soñé que volaba, el conductor de Olga habló con la prensa y optó por la cautela al referirse a la controversia. “No quiero meterme en el tema ni voy a opinar. Me parece algo muy delicado y que se está ocupando el lugar que se tiene que ocupar”, expresó en diálogo con La Mañana de Lape (América).
Aunque evitó pronunciarse sobre la situación particular de Florencia Peña y sobre las decisiones editoriales de Luzu, Granados remarcó que los errores pueden ocurrir en cualquier medio de comunicación, especialmente en transmisiones en vivo.
“Un error lo puede tener cualquiera”
Consultado sobre los mecanismos de verificación de información en el streaming, el creador de Olga sostuvo que ninguna plataforma está exenta de equivocaciones. “Un error lo puede tener cualquiera y también puede pasar acá. Y ha pasado acá. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Si somos personas. En vivo. Torpeza puede haber siempre. Acá hubo un montón y aprendemos de eso”, señaló.
En la misma línea, fue consultado acerca de si el episodio había motivado cambios internos o la implementación de protocolos para evitar la circulación de rumores sin confirmar. Su respuesta fue contundente: “Obviamente, todos aprenderemos de las cosas que pasen, pero no, no cambió nada acá”.
Las diferencias entre Olga y Luzu frente a las crisis
El caso también abrió un debate sobre cómo reaccionan los canales de streaming ante situaciones de alto impacto público. Mientras que en Luzu la salida de Peña fue inmediata, Granados explicó que en Olga las decisiones se toman analizando cada situación de manera particular.
“Eso no lo hicimos, pero porque fue lo que analizamos en ese momento. Qué sé yo, eso no fue tan grave”, señaló al ser consultado sobre antecedentes como la polémica generada por la dramatización de un pesebre realizada por Toto Kirzner.
De esta manera, sostuvo que no existe un protocolo rígido para afrontar controversias y que cada episodio requiere una evaluación específica.
Qué dijo sobre Lionel Messi y los rumores de conflicto
Otro de los temas que surgió durante la entrevista fue la relación entre Olga y el entorno de Messi. Debido a los contactos que el canal mantuvo con el capitán argentino en otras oportunidades, circularon versiones sobre posibles tensiones tras el episodio.
Granados negó de plano esa posibilidad y apuntó contra la amplificación mediática del tema. “Quedó perfecto y todo lo que dijeron fue mentira. De hecho, estamos cubriendo allá y agarramos a los jugadores ahí cuando pasan y está todo bien. Eso lo inflaron ustedes, fue totalmente mentira”, aseguró.
El debate sobre la profesionalización del streaming
La controversia también reavivó cuestionamientos sobre la formación y experiencia de muchos productores que trabajan en plataformas digitales, especialmente aquellos que no provienen de medios tradicionales.
Ante esa discusión, Granados insistió en que los errores no están vinculados necesariamente con la experiencia profesional, sino con la naturaleza de los contenidos en vivo. “Sí, pero un error pues lo puede tener cualquiera y también puede pasar acá. Y ha pasado acá. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Si somos personas en vivo. Torpeza puede haber siempre. Acá hubo un montón y aprendemos de eso”, remarcó.
Más allá de las diferencias entre plataformas y de la competencia por la audiencia, el conductor reconoció que situaciones como esta afectan a todo el ecosistema del streaming. “Me deja tranquilo, pero a la vez no me gusta que esté sucediendo en el lugar que habitamos todos, porque quieras o no, a todos nos sirve que haya mucha gente viendo el streaming, a todos nos puede llegar a afectar que pase algo en streaming. Entonces, fuera de las competencias y las pavadas, la verdad que no me agrada. Lamento lo que pasó”, reflexionó.