El difícil sábado de Colapinto en Azerbaiyán: accidente, críticas de Norris y cinco puestos de sanción

El error fue claro; su costo, más amplio que el abandono del argentino. También quedó fuera su compañero y se esfumó una oportunidad de Alpine en un fin de semana en el que ambos autos habían llegado a la Q3. Se calcula que el equipo dejó escapar al menos siete puntos y señaló que el resultado permitió a Racing Bulls ampliar su ventaja. Es una estimación sobre lo que podía ocurrir antes del choque, no un puntaje que Alpine tuviera asegurado.