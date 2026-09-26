DeportesMotores

El difícil sábado de Colapinto en Azerbaiyán: accidente, críticas de Norris y cinco puestos de sanción

El argentino chocó a Gasly en el relanzamiento, dejó a Alpine sin una oportunidad de sumar puntos y recibió una sanción de cinco puestos para la próxima carrera. Norris cuestionó con dureza su maniobra.

El difícil sábado de Colapinto en Azerbaiyán: accidente, críticas de Norris y cinco puestos de sanción
Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto fue sancionado con cinco puestos tras chocar a Pierre Gasly y Lando Norris este sábado en Azerbaiyán al bloquear sus frenos en la primera curva.
  • En el relanzamiento, el argentino frenó tarde con neumáticos fríos tras haber clasificado en Q3, provocando el abandono de ambos Alpine y duras críticas de Norris.
  • El incidente costó puntos clave a Alpine en el campeonato y obligará a Colapinto a remontar desde el fondo de la grilla con una penalización en el próximo Gran Premio.
Resumen generado con IA

Hasta el relanzamiento, Alpine tenía motivos para mirar la carrera de Bakú con expectativa. Sus dos pilotos estaban en condiciones de sumar puntos. Pero en la frenada de la primera curva, Franco Colapinto bloqueó los neumáticos, golpeó a Pierre Gasly y el auto del francés terminó chocando contra el McLaren de Lando Norris. Los tres abandonaron. El resultado oficial registra 36 vueltas para Colapinto y 35 para Gasly.

El error fue claro; su costo, más amplio que el abandono del argentino. También quedó fuera su compañero y se esfumó una oportunidad de Alpine en un fin de semana en el que ambos autos habían llegado a la Q3. Se calcula que el equipo dejó escapar al menos siete puntos y señaló que el resultado permitió a Racing Bulls ampliar su ventaja. Es una estimación sobre lo que podía ocurrir antes del choque, no un puntaje que Alpine tuviera asegurado.

Por eso Bakú pesa de un modo distinto a una carrera en la que Colapinto simplemente no hubiera encontrado ritmo. Venía de mostrar señales alentadoras en Monza y Madrid, y el sábado había logrado meterse entre los diez primeros de la clasificación. Había rendimiento para construir un resultado. La maniobra del relanzamiento impidió saber hasta dónde podía llegar.

Los comisarios consideraron que Colapinto fue “total o predominantemente responsable” de la colisión. Según el informe citado tras la carrera, frenó demasiado tarde y entró por el interior a una velocidad que no le permitió tomar la curva de manera controlada. Le impusieron diez segundos de penalización; como abandonó sin poder cumplirlos, deberá perder cinco posiciones en la grilla de la próxima carrera.

Colapinto tampoco buscó atenuantes al bajarse del auto. Dijo que había cometido “un gran error”, explicó que bloqueó con los neumáticos y los frenos fríos y pidió disculpas al equipo, a Gasly y a Norris. Reconocerlo era necesario, aunque no modifica el resultado ni evita que la sanción se arrastre a la siguiente fecha.

Norris reaccionó con mucha más dureza. Pidió que la FIA suspenda a los pilotos por incidentes de este tipo y sostuvo que “hay pilotos que no deberían estar en la Fórmula 1”. Su enojo es comprensible: perdió una carrera por una maniobra ajena. Pero su juicio sobre quién merece ocupar un asiento va más allá de lo que resolvieron los comisarios, que castigaron la acción de Colapinto con una penalización deportiva.

Ahí está la diferencia entre las consecuencias de Bakú y las conclusiones que se pueden sacar de una sola curva. El choque exige una crítica severa porque perjudicó a tres pilotos y dejó a Alpine sin puntos en una carrera prometedora. No borra, por sí mismo, el rendimiento que Colapinto había mostrado en las fechas anteriores. La próxima carrera le planteará una prueba concreta: remontar desde una posición de largada peor que la que consiga en clasificación y volver a transformar su velocidad en un resultado.

Temas McLarenFórmula 1Pierre GaslyLando NorrisAzerbaiyánFranco ColapintoAlpineAlpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jaldo celebró la Zona Fría y reclamó subsidios para la luz: “Como calefaccionamos el sur, refrigeremos el norte”
1

Jaldo celebró la Zona Fría y reclamó subsidios para la luz: “Como calefaccionamos el sur, refrigeremos el norte”

Llegó al rugby por sus amigos, se convirtió en un emblema de Los Tarcos e hizo historia con la Naranja
2

Llegó al rugby por sus amigos, se convirtió en un emblema de Los Tarcos e hizo historia con la Naranja

Video: el grave error de Colapinto que terminó en abandono y dejó a Alpine sin puntos en Azerbaiyán
3

Video: el grave error de Colapinto que terminó en abandono y dejó a Alpine sin puntos en Azerbaiyán

Jaldo asoció la baja de la pobreza en Tucumán al diálogo con la Nación
4

Jaldo asoció la baja de la pobreza en Tucumán al diálogo con la Nación

¿Cuándo llegará la lluvia a Tucumán? El pronóstico anticipa cómo seguirá el tiempo después del calor
5

¿Cuándo llegará la lluvia a Tucumán? El pronóstico anticipa cómo seguirá el tiempo después del calor

Ranking notas premium
Nos trataba de negros y muertos de hambre: tres vecinas de Graneros que denuncian a Huesen piden declarar
1

"Nos trataba de negros y muertos de hambre": tres vecinas de Graneros que denuncian a Huesen piden declarar

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú
2

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú

Llegó al rugby por sus amigos, se convirtió en un emblema de Los Tarcos e hizo historia con la Naranja
3

Llegó al rugby por sus amigos, se convirtió en un emblema de Los Tarcos e hizo historia con la Naranja

Dos reuniones, una foto y (demasiadas) sospechas en la Capital
4

Dos reuniones, una foto y (demasiadas) sospechas en la Capital

Qué hay detrás del dato de pobreza en Tucumán y cómo quedó frente al resto del país
5

Qué hay detrás del dato de pobreza en Tucumán y cómo quedó frente al resto del país

Más Noticias
Franco Colapinto fue sancionado tras el choque con Gasly y Norris en el GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto fue sancionado tras el choque con Gasly y Norris en el GP de Azerbaiyán

Cómo hacer yogur griego casero rico en proteína: el truco para que quede espeso y cremoso

Cómo hacer yogur griego casero rico en proteína: el truco para que quede espeso y cremoso

Video: el grave error de Colapinto que terminó en abandono y dejó a Alpine sin puntos en Azerbaiyán

Video: el grave error de Colapinto que terminó en abandono y dejó a Alpine sin puntos en Azerbaiyán

Piscina, 49 metros de canal y puro lujo: cómo es la millonaria mansión que Messi compró en Miami

Piscina, 49 metros de canal y puro lujo: cómo es la millonaria mansión que Messi compró en Miami

Cómo fueron los últimos meses de Oscar González Oro antes de morir: Una larga agonía

Cómo fueron los últimos meses de Oscar González Oro antes de morir: "Una larga agonía"

Horóscopo chino: los signos que encontrarán claridad y cumplirán sus metas a fin de septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que encontrarán claridad y cumplirán sus metas a fin de septiembre, según Ludovica Squirru

Internaron de urgencia a Daniel Osvaldo y está en terapia intensiva: ¿qué se sabe sobre su salud?

Internaron de urgencia a Daniel Osvaldo y está en terapia intensiva: ¿qué se sabe sobre su salud?

La última función del “Pulga”: Atlético prepara una noche inolvidable para despedir a Luis Miguel Rodríguez

La última función del “Pulga”: Atlético prepara una noche inolvidable para despedir a Luis Miguel Rodríguez

Comentarios