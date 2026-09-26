Nahuel Ríos criticó al Gobierno por la ampliación presupuestaria: "Si sobra, se está pidiendo de más"

Resumen para apurados
- En Tucumán, Nahuel Ríos (LLA) criticó al gobierno de Jaldo por pedir una ampliación de $1,07 billones, al sostener que la necesidad real oficial ronda solo los $600.000 millones.
- Ríos replicó al funcionario Felipe Fernández y afirmó que restan fondos sin usar del presupuesto vigente, además de advertir una baja ejecución en inversión pública directa.
- La controversia anticipa un duro debate en la Legislatura provincial sobre el destino del gasto público, el endeudamiento y la presión impositiva sobre las empresas locales.
El referente de la Mesa de Economía de La Libertad Avanza Tucumán, Nahuel Ríos, respondió al director de Programación Económica de la Provincia, Felipe Fernández, quien había cuestionado sus cálculos sobre la ampliación presupuestaria solicitada por el Gobierno de Osvaldo Jaldo.
Ríos sostuvo que el debate debe darse sobre la base de los números oficiales y afirmó que, precisamente, allí se encuentra el principal cuestionamiento al pedido de ampliación.
Fernández había señalado que la Provincia necesitaría unos $1,35 billones adicionales para afrontar los compromisos del último trimestre del año, contemplando unos $400.000 millones mensuales de gasto corriente y otros $550.000 millones correspondientes al pago del aguinaldo.
Frente a ese planteo, Ríos cuestionó que se considere como “faltante” la totalidad del gasto previsto para los últimos meses sin contemplar los créditos presupuestarios que todavía permanecen disponibles.
Según señaló, de acuerdo con la ejecución oficial al 31 de julio, quedaban más de $1,5 billones de crédito corriente sin utilizar. Al descontar agosto y septiembre tomando los propios valores utilizados por el funcionario provincial, Ríos estimó que al 1° de octubre todavía quedarían alrededor de $750.000 millones.
“Con los números del Gobierno, la necesidad real ronda los $600.000 millones. Piden $1,07 billones”, planteó.
En ese sentido, el referente económico de LLA remarcó una frase atribuida al propio Fernández: que con los $1,07 billones solicitados “nos alcanza y nos sobra”.
“Si sobra, se está pidiendo de más. Y si se pide de más, hay margen para ordenar el gasto en lugar de ampliarlo”, sostuvo Ríos.
“La inflación también aumenta la recaudación”
Otro de los puntos cuestionados por Ríos fue el argumento de la inflación utilizado para explicar la necesidad de ampliar el presupuesto.
El economista señaló que el propio proyecto enviado por el Ejecutivo a la Legislatura contempla que el aumento de la recaudación también forma parte de las fuentes que permiten financiar la ampliación.
“La inflación no solo sube el gasto: también sube los ingresos. Por eso no alcanza con invocarla para justificar este pedido”, afirmó.
Críticas al nivel de inversión provincial
Ríos también puso el foco en la ejecución de la obra pública y la inversión real directa.
Según los números que citó, al 31 de julio se había ejecutado apenas el 16,6% de la inversión real directa prevista para 2026.
En paralelo, cuestionó el proyecto mediante el cual la Provincia gestiona un préstamo de $100.000 millones, con la coparticipación como garantía, para financiar obras.
“El Gobierno gestiona un préstamo de $100.000 millones, más caro que el financiamiento de la Nación y con la coparticipación en garantía, para hacer obras que ya estaban presupuestadas”, señaló.
Ríos sostuvo que los más de $385.000 millones de inversión real directa que quedaban sin ejecutar a julio representan casi cuatro veces el monto del préstamo.
Por eso planteó: “¿Por qué no se ejecuta lo que ya estaba planificado? ¿O esos recursos también se usaron para gasto corriente?”.
“Tucumán necesita pensar en crecer”
Finalmente, el referente de la Mesa de Economía de La Libertad Avanza amplió sus cuestionamientos hacia la política tributaria provincial y sostuvo que Tucumán debe generar condiciones para atraer inversiones.
En ese marco, criticó el alta de oficio de contribuyentes en Rentas y el sistema de retenciones y percepciones aplicado sobre Ingresos Brutos.
Según Ríos, estas herramientas terminan inmovilizando capital de trabajo de las empresas.
“No hace falta una gran teoría económica. Hace falta sentido común y la decisión política de ordenar el Estado para que el esfuerzo de los tucumanos se traduzca en obras, servicios y oportunidades”, concluyó.