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La tucumana Sol Abraham, en la mira de Telefe tras ganar Gran Hermano: “Está subida al caballo”

La ganadora tucumana del reality quedó involucrada en una versión sobre un supuesto malestar dentro del canal, relacionado con su actitud y sus apariciones televisivas tras salir de la casa.

Sol Abraham ganó Gran Hermano y ahora enfrenta una inesperada versión sobre Telefe
Sol Abraham ganó Gran Hermano y ahora enfrenta una inesperada versión sobre Telefe TN
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • A una semana de ganar Gran Hermano en Telefe, la tucumana Sol Abraham afronta versiones de malestar en el canal porteño debido a cuestionamientos sobre su actitud mediática.
  • El periodista Riva Roy reveló roces por la selección de programas a los que asiste. Además, el canal optó por Eliana Guercio en lugar de Abraham para sumarse a Cortá por Lozano.
  • Aunque ninguna de las partes confirmó el conflicto, la supuesta tensión podría condicionar el futuro laboral de la flamante ganadora dentro de la programación de la emisora.
Resumen generado con IA

A poco más de una semana de haber ganado Gran Hermano Generación Dorada, la tucumana Sol Abraham, la participante tucumana que se consagró campeona del reality, quedó involucrada en versiones sobre un supuesto malestar dentro de Telefe.

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La información fue difundida por el periodista Santiago Riva Roy durante el programa Bondi Live, donde aseguró haber hablado con una figura importante de la señal. Según su relato, la actitud de la ganadora después de salir de la casa no habría sido bien recibida por algunos integrantes del canal.

Qué dijeron sobre Sol Abraham dentro de Telefe

De acuerdo con la versión que presentó Riva Roy, una persona vinculada a Telefe habría cuestionado la manera en la que la tucumana se manejó tras consagrarse como ganadora del reality. “Sol está subida al caballo. Para mí es una mina sin recursos. Todo lo que sabe es hablar mal de las personas y tirar bosta”, afirmó el periodista al reproducir los dichos que, según aseguró, recibió de esa fuente.

El supuesto malestar no estaría relacionado solamente con algunas declaraciones de la tucumana. También habría incomodidad por la postura que adoptó frente a las invitaciones a distintos programas de televisión después de su triunfo. “Encima se cree que puede elegir a dónde va y a dónde no”, agregó Riva Roy sobre la información que recibió.

Las polémicas que rodearon a Sol después de ganar Gran Hermano

Desde su salida de la casa, Sol Abraham quedó en el centro de distintas situaciones que generaron repercusiones. La tucumana recibió cuestionamientos en redes sociales vinculados con su triunfo y también protagonizó algunos momentos tensos durante sus apariciones televisivas.

Uno de ellos ocurrió durante su visita al programa de Georgina Barbarossa, quien mantuvo una postura crítica hacia la flamante ganadora de Gran Hermano Generación Dorada.

En paralelo, comenzaron a circular versiones sobre una posible incorporación de Sol a la programación de Telefe. Tras la salida de Evangelina Anderson de Cortá por Lozano, su nombre y el de Yanina Zilli fueron mencionados como posibles alternativas para ocupar ese espacio.

Finalmente, Telefe confirmó a Eliana Guercio para ese lugar. La decisión se produjo en medio de las versiones sobre el supuesto malestar que existiría dentro de la señal con Sol Abraham.

Por ahora, ni Sol Abraham ni Telefe confirmaron públicamente que exista un conflicto entre la ganadora de Gran Hermano y el canal. Las declaraciones difundidas por Riva Roy corresponden, hasta el momento, a una versión atribuida a una fuente de la señal.

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