La tucumana Sol Abraham, en la mira de Telefe tras ganar Gran Hermano: “Está subida al caballo”

Qué dijeron sobre Sol Abraham dentro de Telefe

De acuerdo con la versión que presentó Riva Roy, una persona vinculada a Telefe habría cuestionado la manera en la que la tucumana se manejó tras consagrarse como ganadora del reality. “Sol está subida al caballo. Para mí es una mina sin recursos. Todo lo que sabe es hablar mal de las personas y tirar bosta”, afirmó el periodista al reproducir los dichos que, según aseguró, recibió de esa fuente.