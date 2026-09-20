La tucumana Sol Abraham reveló por qué se separó del padre de su hija: “Tenía fantasías con hombres”
La ganadora de Gran Hermano Generación Dorada habló de un momento íntimo de su vida durante su visita a PH, Podemos Hablar. Qué descubrió durante su matrimonio y cómo es actualmente el vínculo con el padre de su hija.
Resumen para apurados
- En PH Podemos Hablar, la mediática Sol Abraham reveló que se separó del padre de su hija porque él descubrió su atracción y fantasías hacia otros hombres.
- La exparticipante de Gran Hermano contó que percibió señales previas y decidió apoyarlo para que se sincerara sin culpa, admitiendo que vivía en automático.
- Actualmente conservan un trato respetuoso y cuidaron el bienestar de su hija al comunicarle de forma gradual la separación y la nueva pareja de su padre.
La tucumana Sol Abraham, ganadora de Gran Hermano Generación Dorada, fue invitada a PH, Podemos Hablar y habló por primera vez con mayor profundidad sobre uno de los momentos más importantes de su vida personal: la separación del padre de su hija.
Durante la charla con Andy Kusnetzoff, la exparticipante explicó que la ruptura no ocurrió a raíz de una infidelidad, sino después de atravesar una situación dentro del matrimonio que la llevó a hacerse preguntas sobre el vínculo.
Según relató, comenzó a percibir algunas señales que despertaron su intuición. “Pasaron ciertas situaciones que a mí me llevaron a pensar”, recordó. En ese momento decidió hablar con su pareja, aunque inicialmente él negó lo que ella sospechaba.
Con el tiempo, Sol entendió que su exmarido tenía sentimientos y fantasías hacia otros hombres. “Fue porque mi ex tenía fantasías con el mismo sexo y a mí me pareció buena idea apoyarlo”, contó durante el programa.
Sol Abraham contó cómo acompañó a su exmarido
La ganadora de Gran Hermano explicó que, en lugar de plantear la situación desde el conflicto, buscó la manera de que su entonces pareja pudiera hablar sobre lo que estaba viviendo sin sentirse culpable.
“Busqué cómo hacer para que la otra persona lo confiese y no sienta culpa por eso”, relató. Para ella, en aquel momento, el vínculo había atravesado una transformación y estaba más relacionado con la familia que con la pareja.
Sol también describió cómo se encontraba emocionalmente durante los últimos años de la relación. Ante una pregunta de Andy Kusnetzoff sobre si había sido feliz mientras estaba casada, respondió que no podía definirlo de manera sencilla. “Estaba en modo avión, en automático”, reconoció sobre aquella etapa.
Cómo es actualmente su relación con el padre de su hija
Después de la separación, Sol aseguró que logró mantener un vínculo correcto y de respeto con su exmarido, especialmente por la hija que tienen en común. La exparticipante aclaró, además, que no mantiene una relación cercana con la actual pareja de su ex. Al hablar sobre cómo atravesaron ese proceso familiar, explicó que ambos fueron cuidadosos al momento de transmitirle la información a su hija.
Según relató, decidieron explicarle la situación progresivamente: primero le contaron que sus padres estaban separados, luego que su padre tenía una nueva pareja y finalmente que se trataba de un hombre.
La confesión de Sol Abraham sobre su propio ego
Durante la entrevista, Kusnetzoff también le preguntó a Sol si para ella había sido diferente descubrir que su exmarido se había enamorado de un hombre y no de una mujer.
La respuesta fue directa. La ganadora de Gran Hermano reconoció que, en ese momento, sintió que la situación afectaba menos a su ego. “Para mí, para mi ego fue mejor”, admitió. Luego explicó que la comparación tenía que ver con cómo habría reaccionado frente a otra mujer.
“Si estás con una mujer me destruís. Por mi ego me rompés”, contó que le había planteado a su ex. En cambio, explicó que descubrir que estaba con un hombre no le generaba la misma reacción. Con una mirada retrospectiva, Sol reconoció que aquella reacción estaba vinculada exclusivamente con su propio ego y que pudo identificarlo con mayor claridad con el paso del tiempo.