La tucumana Sol Abraham reveló por qué se separó del padre de su hija: “Tenía fantasías con hombres”

“Si estás con una mujer me destruís. Por mi ego me rompés”, contó que le había planteado a su ex. En cambio, explicó que descubrir que estaba con un hombre no le generaba la misma reacción. Con una mirada retrospectiva, Sol reconoció que aquella reacción estaba vinculada exclusivamente con su propio ego y que pudo identificarlo con mayor claridad con el paso del tiempo.