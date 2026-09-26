Cómo fueron los últimos meses de Oscar González Oro antes de morir: "Una larga agonía"

Resumen para apurados
- Tras confirmarse la muerte de Oscar González Oro en Argentina, Daniel Hadad reveló que el conductor atravesó una larga y dolorosa agonía debido a una enfermedad prolongada.
- Hadad relató que desde enero el periodista sufrió una abrupta pérdida de peso y dificultades para caminar, prefiriendo aislarse de sus amigos durante sus últimos meses.
- La partida del emblemático conductor conmociona al periodismo argentino, mientras colegas y allegados destacan su legado profesional y la calidez humana que lo caracterizó.
A horas de confirmarse la muerte de Oscar “El Negro” González Oro, Daniel Hadad recordó al reconocido conductor y habló sobre el delicado momento que atravesó durante sus últimos meses de vida. El empresario de medios contó cómo había encontrado a su amigo en el último encuentro que tuvieron y describió el progresivo deterioro que sufrió.
En diálogo con Luis Novaresio, Hadad se mostró profundamente conmovido por la muerte del periodista, con quien mantenía una amistad de muchos años. Además, recordó el papel que tuvo en los comienzos de la carrera de González Oro y destacó algunas de sus características personales.
Según relató, el conductor atravesaba una enfermedad desde hacía tiempo y su estado de salud había empeorado considerablemente durante los últimos meses. Hadad no especificó cuál era el diagnóstico que padecía.
Qué dijo Daniel Hadad sobre la enfermedad de González Oro
Hadad explicó que durante sus últimas conversaciones telefónicas había notado un importante cambio en González Oro. “Oscar estaba sufriendo. Padecía una enfermedad desde hace mucho tiempo. En nuestros últimos diálogos por teléfono me era difícil escucharlo, era una sombra del gran Oscar que fue”, expresó.
El empresario situó en enero el comienzo de una etapa particularmente difícil. Según contó, ese fue el último momento en que se vieron personalmente y ya entonces había observado señales que le generaron preocupación. “Fue en enero. Había bajado mucho de peso, ya le costaba caminar y desde entonces hasta hoy fue una larga agonía”, relató Hadad.
A partir de entonces, el contacto entre ambos pasó a ser principalmente telefónico. De acuerdo con su relato, González Oro prefería que sus amigos no lo vieran en el estado en el que se encontraba y mantenían conversaciones a distancia.
El recuerdo de Hadad sobre “El Negro” González Oro
Más allá de la enfermedad que atravesó, Hadad eligió recordar al periodista por su personalidad y por el vínculo que construyeron a lo largo de los años.
Lo definió como “un tipo querible, un caballero e incondicional” y destacó su carácter divertido e histriónico, además de la presencia que tenía con sus amigos.
El testimonio del empresario se conoció poco después de confirmarse la muerte de González Oro y permitió conocer algunos detalles sobre los últimos meses del reconocido conductor, aunque no se informó públicamente cuál era la enfermedad que padecía.
Las señales que habían generado preocupación
La salud de González Oro ya había generado preocupación meses atrás. En enero, el conductor había publicado algunos mensajes en sus redes sociales que llamaron la atención de colegas y seguidores.
En aquel momento, Baby Etchecopar también había manifestado públicamente su preocupación por el estado de su colega y había pedido que se prestara atención a las señales que estaba dando.
Con la muerte de González Oro confirmada, las declaraciones de Hadad permiten reconstruir parte del proceso que atravesó el periodista durante los últimos meses, aunque sin precisar públicamente el diagnóstico que había afectado su salud.